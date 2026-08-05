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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/rusyadan-kiev-ve-odessaya-genis-kapsamli-bombardiman-1107780854.html
Rusya'dan Kiev ve Odessa'ya geniş kapsamlı bombardıman
Rusya'dan Kiev ve Odessa'ya geniş kapsamlı bombardıman
Sputnik Türkiye
Ukrayna topraklarındaki askeri hedefleri vurmaya devam eden Rus ordusu, gece saatlerinde Kiev rejiminin askeri güçlerine destek veren çeşitli tesisleri yerle... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T08:17+0300
2026-08-05T08:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
odessa
kiev
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rus ordusu
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli İHA'larla kapsamlı bir bombardıman gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre operasyon sonucunda Kiev şehri ile Kiev Bölgesi'nde yer alan, çeşitli silahların ve askeri kargoların depolanması ile teslimatında kullanılan ulaştırma, lojistik ve dağıtım merkezleri vuruldu. Bu tesislerin İHA'ların üretimi ve dağıtımı amacıyla da kullanıldığı belirtildi.Odessa açıklarında 3 kuru yük gemisi vurulduBakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah ve askeri mühimmat sevkiyatı gerçekleştiren ve Odessa'nın güneyinde bulunan 3 kuru yük gemisinin de imha edildiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/zaharova-normal-insanlar-icin-ss-cellatlari-asla-kahraman-olmayacak-1107776049.html
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odessa, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu
odessa, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu

Rusya'dan Kiev ve Odessa'ya geniş kapsamlı bombardıman

08:17 05.08.2026
© REUTERS / Gleb GaranichKiev'de vurulan savunma sanayi tesisleri
Kiev'de vurulan savunma sanayi tesisleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Ukrayna topraklarındaki askeri hedefleri vurmaya devam eden Rus ordusu, gece saatlerinde Kiev rejiminin askeri güçlerine destek veren çeşitli tesisleri yerle bir etti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli İHA'larla kapsamlı bir bombardıman gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre operasyon sonucunda Kiev şehri ile Kiev Bölgesi'nde yer alan, çeşitli silahların ve askeri kargoların depolanması ile teslimatında kullanılan ulaştırma, lojistik ve dağıtım merkezleri vuruldu. Bu tesislerin İHA'ların üretimi ve dağıtımı amacıyla da kullanıldığı belirtildi.

Odessa açıklarında 3 kuru yük gemisi vuruldu

Bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah ve askeri mühimmat sevkiyatı gerçekleştiren ve Odessa'nın güneyinde bulunan 3 kuru yük gemisinin de imha edildiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
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Zaharova: Normal insanlar için SS cellatları asla kahraman olmayacak
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