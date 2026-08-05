https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/rusyadan-kiev-ve-odessaya-genis-kapsamli-bombardiman-1107780854.html

Rusya'dan Kiev ve Odessa'ya geniş kapsamlı bombardıman

Rusya'dan Kiev ve Odessa'ya geniş kapsamlı bombardıman

Sputnik Türkiye

Ukrayna topraklarındaki askeri hedefleri vurmaya devam eden Rus ordusu, gece saatlerinde Kiev rejiminin askeri güçlerine destek veren çeşitli tesisleri yerle... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T08:17+0300

2026-08-05T08:17+0300

2026-08-05T08:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

odessa

kiev

rusya silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

rus ordusu

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Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli İHA'larla kapsamlı bir bombardıman gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre operasyon sonucunda Kiev şehri ile Kiev Bölgesi'nde yer alan, çeşitli silahların ve askeri kargoların depolanması ile teslimatında kullanılan ulaştırma, lojistik ve dağıtım merkezleri vuruldu. Bu tesislerin İHA'ların üretimi ve dağıtımı amacıyla da kullanıldığı belirtildi.Odessa açıklarında 3 kuru yük gemisi vurulduBakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah ve askeri mühimmat sevkiyatı gerçekleştiren ve Odessa'nın güneyinde bulunan 3 kuru yük gemisinin de imha edildiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/zaharova-normal-insanlar-icin-ss-cellatlari-asla-kahraman-olmayacak-1107776049.html

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odessa, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu