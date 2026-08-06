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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/moldovada-enerji-alarmi-elektrik-acigi-ve-kesinti-riski-1107804316.html
Moldova'da enerji alarmı: Elektrik açığı ve kesinti riski
Moldova'da enerji alarmı: Elektrik açığı ve kesinti riski
Sputnik Türkiye
Moldova, acil elektrik tedariki için anlaşma sağlanamadığı için elektrik arzında ciddi sıkıntı yaşanabileceği uyarısı yapıldı. 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T00:25+0300
2026-08-06T00:25+0300
dünya
moldova
elektrik
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Moldova Başbakanı Vasile Tofan yaptığı açıklamada, ülkenin acil elektrik tedarikine yönelik herhangi bir sözleşme sağlayamaması nedeniyle Perşembe günü elektrik arzında açık yaşanacağını söyledi.Tofan, verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:Geçici elektrik kesintileri yaşanma riski bulunduğunu belirten Tofan, vatandaşlara özellikle akşam saatlerinde elektrik tasarrufu yapmaları çağrısında bulundu.Yetkililer enerji sektöründe 30 günlük olağanüstü hal ilan etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/husiler-suudi-arabistana-ait-petrol-gemisini-balistik-fuzeyle-hedef-aldik-1107803290.html
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moldova, elektrik, elektrik kesintisi
moldova, elektrik, elektrik kesintisi

Moldova'da enerji alarmı: Elektrik açığı ve kesinti riski

00:25 06.08.2026
© Sputnik / Михай КараушMoldova bayrağı
Moldova bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
© Sputnik / Михай Карауш
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Moldova, acil elektrik tedariki için anlaşma sağlanamadığı için elektrik arzında ciddi sıkıntı yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Moldova Başbakanı Vasile Tofan yaptığı açıklamada, ülkenin acil elektrik tedarikine yönelik herhangi bir sözleşme sağlayamaması nedeniyle Perşembe günü elektrik arzında açık yaşanacağını söyledi.
Tofan, verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

Ne yazık ki yarın için durum çok kötü, hatta bugünkünden çok daha kötü. Büyük olasılıkla yarın, normal fiyatın iki ila üç katına mal olan acil elektrik alımı bile yapamayacağız

Geçici elektrik kesintileri yaşanma riski bulunduğunu belirten Tofan, vatandaşlara özellikle akşam saatlerinde elektrik tasarrufu yapmaları çağrısında bulundu.
Yetkililer enerji sektöründe 30 günlük olağanüstü hal ilan etti.
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