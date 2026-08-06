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MGK toplanıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye
MGK toplanıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye
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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.30'da başlayacak.Meclis'e sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ile birlikte terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum, sahadan gelen istihbari raporlar eşliğinde değerlendirilecek.MGK'da, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.Uluslararası güvenlik konuları da masada olacakToplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimler ile Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı ele alınması beklenen konular arasında.Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/erdogan-turkiyeyi-teror-tehdidinden-kalici-olarak-kurtarmayi-hedefleyen-bu-adimin-hayirlara-vesile-1107801077.html
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
i̇ran
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milli güvenlik kurulu (mgk), cumhurbaşkanlığı külliyesi, i̇ran, karadeniz, ana, meclis, türkiye
milli güvenlik kurulu (mgk), cumhurbaşkanlığı külliyesi, i̇ran, karadeniz, ana, meclis, türkiye

MGK toplanıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye

07:11 06.08.2026
© AAMGK
MGK - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
© AA
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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.30'da başlayacak.
Meclis'e sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ile birlikte terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum, sahadan gelen istihbari raporlar eşliğinde değerlendirilecek.
MGK'da, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

Uluslararası güvenlik konuları da masada olacak

Toplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimler ile Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı ele alınması beklenen konular arasında.
Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
TÜRKİYE
Erdoğan: Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum
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