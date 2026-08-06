https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/mgk-toplaniyor-ana-gundem-terorsuz-turkiye-1107805828.html

MGK toplanıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye

MGK toplanıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye

Sputnik Türkiye

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T07:11+0300

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2026-08-06T07:11+0300

türki̇ye

milli güvenlik kurulu (mgk)

cumhurbaşkanlığı külliyesi

i̇ran

karadeniz

ana

meclis

türkiye

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.30'da başlayacak.Meclis'e sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ile birlikte terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum, sahadan gelen istihbari raporlar eşliğinde değerlendirilecek.MGK'da, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.Uluslararası güvenlik konuları da masada olacakToplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimler ile Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı ele alınması beklenen konular arasında.Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/erdogan-turkiyeyi-teror-tehdidinden-kalici-olarak-kurtarmayi-hedefleyen-bu-adimin-hayirlara-vesile-1107801077.html

türki̇ye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

i̇ran

karadeniz

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milli güvenlik kurulu (mgk), cumhurbaşkanlığı külliyesi, i̇ran, karadeniz, ana, meclis, türkiye