https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/mgk-toplaniyor-ana-gundem-terorsuz-turkiye-1107805828.html
MGK toplanıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye
MGK toplanıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye
Sputnik Türkiye
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T07:11+0300
2026-08-06T07:11+0300
2026-08-06T07:11+0300
türki̇ye
milli güvenlik kurulu (mgk)
cumhurbaşkanlığı külliyesi
i̇ran
karadeniz
ana
meclis
türkiye
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.30'da başlayacak.Meclis'e sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ile birlikte terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum, sahadan gelen istihbari raporlar eşliğinde değerlendirilecek.MGK'da, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.Uluslararası güvenlik konuları da masada olacakToplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimler ile Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı ele alınması beklenen konular arasında.Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/erdogan-turkiyeyi-teror-tehdidinden-kalici-olarak-kurtarmayi-hedefleyen-bu-adimin-hayirlara-vesile-1107801077.html
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
i̇ran
karadeniz
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milli güvenlik kurulu (mgk), cumhurbaşkanlığı külliyesi, i̇ran, karadeniz, ana, meclis, türkiye
milli güvenlik kurulu (mgk), cumhurbaşkanlığı külliyesi, i̇ran, karadeniz, ana, meclis, türkiye
MGK toplanıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.30'da başlayacak.
Meclis'e
sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ile birlikte terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum, sahadan gelen istihbari raporlar eşliğinde değerlendirilecek.
MGK'da
, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.
Uluslararası güvenlik konuları da masada olacak
Toplantıda ABD ile İran
arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimler ile Karadeniz'deki
seyrüsefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye
ve Irak'taki
durum, İsrail'in
bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı
ele alınması beklenen konular arasında.
Ayrıca Güney Kafkasya
ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor.