https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/erdogan-turkiyeyi-teror-tehdidinden-kalici-olarak-kurtarmayi-hedefleyen-bu-adimin-hayirlara-vesile-1107801077.html

Erdoğan: Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum

Erdoğan: Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi’ ile ilgili yayınladığı mesajda teklifin Türkiye’yi terör... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T19:21+0300

2026-08-05T19:21+0300

2026-08-05T19:26+0300

türkiye

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

terörsüz türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/cumhurbaskani-erdogan-fetonun-suikast-timindeki-karatepeden-sikayetci-oldu-sikayet-dilekcesi-1107799730.html

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türkiye, recep tayyip erdoğan, terörsüz türkiye