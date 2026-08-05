Erdoğan: Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum
19:21 05.08.2026 (güncellendi: 19:26 05.08.2026)
© Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© Doğukan Keskinkılıç
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi’ ile ilgili yayınladığı mesajda teklifin Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı hedeflediğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclis'imizin takdirine sunuldu.
Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.