https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/losemi-tedavisi-goren-canseverden-uzen-haber-hayranlarindan-dua-istedi-1107811222.html

Lösemi tedavisi gören Cansever'den üzen haber: Hayranlarından dua istedi

Lösemi tedavisi gören Cansever'den üzen haber: Hayranlarından dua istedi

Sputnik Türkiye

Bir süredir lösemi tedavisi gören ünlü şarkıcı Cansever, sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu. Yaşadığı zorlu süreci anlatan ünlü isim hayranlarından dua... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T11:05+0300

2026-08-06T11:05+0300

2026-08-06T11:05+0300

yaşam

cansever

lösemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101892935_6:0:1195:669_1920x0_80_0_0_a5c4bafdd2ec4d1e8117a93d78adf846.jpg

Uzun süredir lösemi tedavisi gören ünlü şarkıcı Cansever yaptığı son paylaşımla sağlık durumunu hayranlarıyla paylaştı. "Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum" diyen ünlü isim sevenlerinden dua istedi. 'Konuşamıyorum, yazamıyorumTedavisi Almanya'da süren ve ilik nakli olan ünlü şarkıcı Cansever sosyal medyasından kendisini merak eden sevenleriyle yaşadığı zor günleri paylaştı. Tedavisinin zorlu geçtiğini anlatan Cansever, "Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum" sözleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Cansever, açıklamasının sonunda kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür ederek dualarını eksik etmemelerini istedi. Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve destek mesajı alırken, sevenleri geçmiş olsun dileklerini sosyal medya üzerinden iletmeyi sürdürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/unlu-sanatci-cansever-hastaligi-hakkinda-konustu-dualar-kabul-oldu-1102684258.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cansever, lösemi