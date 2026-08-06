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Lösemi tedavisi gören Cansever'den üzen haber: Hayranlarından dua istedi
Lösemi tedavisi gören Cansever'den üzen haber: Hayranlarından dua istedi
Sputnik Türkiye
Bir süredir lösemi tedavisi gören ünlü şarkıcı Cansever, sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu. Yaşadığı zorlu süreci anlatan ünlü isim hayranlarından dua... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T11:05+0300
2026-08-06T11:05+0300
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cansever
lösemi
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Uzun süredir lösemi tedavisi gören ünlü şarkıcı Cansever yaptığı son paylaşımla sağlık durumunu hayranlarıyla paylaştı. "Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum" diyen ünlü isim sevenlerinden dua istedi. 'Konuşamıyorum, yazamıyorumTedavisi Almanya'da süren ve ilik nakli olan ünlü şarkıcı Cansever sosyal medyasından kendisini merak eden sevenleriyle yaşadığı zor günleri paylaştı. Tedavisinin zorlu geçtiğini anlatan Cansever, "Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum" sözleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Cansever, açıklamasının sonunda kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür ederek dualarını eksik etmemelerini istedi. Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve destek mesajı alırken, sevenleri geçmiş olsun dileklerini sosyal medya üzerinden iletmeyi sürdürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/unlu-sanatci-cansever-hastaligi-hakkinda-konustu-dualar-kabul-oldu-1102684258.html
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cansever, lösemi

Lösemi tedavisi gören Cansever'den üzen haber: Hayranlarından dua istedi

11:05 06.08.2026
© Fotoğraf : Cansever sosyal medyaCansever
Cansever - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
© Fotoğraf : Cansever sosyal medya
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Bir süredir lösemi tedavisi gören ünlü şarkıcı Cansever, sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu. Yaşadığı zorlu süreci anlatan ünlü isim hayranlarından dua istedi.
Uzun süredir lösemi tedavisi gören ünlü şarkıcı Cansever yaptığı son paylaşımla sağlık durumunu hayranlarıyla paylaştı. "Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum" diyen ünlü isim sevenlerinden dua istedi.

'Konuşamıyorum, yazamıyorum

Tedavisi Almanya'da süren ve ilik nakli olan ünlü şarkıcı Cansever sosyal medyasından kendisini merak eden sevenleriyle yaşadığı zor günleri paylaştı. Tedavisinin zorlu geçtiğini anlatan Cansever, "Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum" sözleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Cansever, açıklamasının sonunda kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür ederek dualarını eksik etmemelerini istedi. Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve destek mesajı alırken, sevenleri geçmiş olsun dileklerini sosyal medya üzerinden iletmeyi sürdürdü.
Cansever - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
TÜRKİYE
Ünlü sanatçı Cansever hastalığı hakkında konuştu: 'Dualar kabul oldu'
12 Ocak, 23:17
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