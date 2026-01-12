https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/unlu-sanatci-cansever-hastaligi-hakkinda-konustu-dualar-kabul-oldu-1102684258.html

Ünlü sanatçı Cansever hastalığı hakkında konuştu: 'Dualar kabul oldu'

Sputnik Türkiye

Kan kanseri tedavisi gören sanatçı Cansever’den sevindirici haber geldi. Cansever, hastalığı yendiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 12.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-12T23:17+0300

türki̇ye

cansever

müzik

müzik albümü

90'lar pop müzik

arabesk

kanser

kanser tedavisi

kanser ilacı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101892935_6:0:1195:669_1920x0_80_0_0_a5c4bafdd2ec4d1e8117a93d78adf846.jpg

Bir süredir kan kanseri tedavisi gören sanatçı Cansever hastalığı yendiğini açıkladı.Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından, ''Başardık. Canlarım size müjdemi vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık'' dedi.Cansever’in paylaşımı, sevenleri ve hayranları tarafından büyük sevinçle karşılanırken, sanatçıya çok sayıda geçmiş olsun mesajı iletildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/unlu-sanatci-cansever-son-halini-paylasti-bana-losemi-teshisi-konuldu-1101893196.html

türki̇ye

2026

