Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/unlu-sanatci-cansever-hastaligi-hakkinda-konustu-dualar-kabul-oldu-1102684258.html
Ünlü sanatçı Cansever hastalığı hakkında konuştu: 'Dualar kabul oldu'
Ünlü sanatçı Cansever hastalığı hakkında konuştu: 'Dualar kabul oldu'
Sputnik Türkiye
Kan kanseri tedavisi gören sanatçı Cansever’den sevindirici haber geldi. Cansever, hastalığı yendiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T23:17+0300
2026-01-12T23:17+0300
türki̇ye
cansever
müzik
müzik albümü
90'lar pop müzik
arabesk
kanser
kanser tedavisi
kanser ilacı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101892935_6:0:1195:669_1920x0_80_0_0_a5c4bafdd2ec4d1e8117a93d78adf846.jpg
Bir süredir kan kanseri tedavisi gören sanatçı Cansever hastalığı yendiğini açıkladı.Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından, ''Başardık. Canlarım size müjdemi vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık'' dedi.Cansever’in paylaşımı, sevenleri ve hayranları tarafından büyük sevinçle karşılanırken, sanatçıya çok sayıda geçmiş olsun mesajı iletildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/unlu-sanatci-cansever-son-halini-paylasti-bana-losemi-teshisi-konuldu-1101893196.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101892935_154:0:1046:669_1920x0_80_0_0_30c9866837ab258f3b68cb5672b31c38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cansever, müzik, müzik albümü, 90'lar pop müzik, arabesk, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı
cansever, müzik, müzik albümü, 90'lar pop müzik, arabesk, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı

Ünlü sanatçı Cansever hastalığı hakkında konuştu: 'Dualar kabul oldu'

23:17 12.01.2026
© Fotoğraf : Cansever sosyal medyaCansever
Cansever - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
© Fotoğraf : Cansever sosyal medya
Abone ol
Kan kanseri tedavisi gören sanatçı Cansever’den sevindirici haber geldi. Cansever, hastalığı yendiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bir süredir kan kanseri tedavisi gören sanatçı Cansever hastalığı yendiğini açıkladı.
Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından, ''Başardık. Canlarım size müjdemi vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık'' dedi.
Cansever’in paylaşımı, sevenleri ve hayranları tarafından büyük sevinçle karşılanırken, sanatçıya çok sayıda geçmiş olsun mesajı iletildi.
Cansever - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
TÜRKİYE
Ünlü sanatçı Cansever son halini paylaştı: 'Bana lösemi teşhisi konuldu'
17 Aralık 2025, 21:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала