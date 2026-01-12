https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/unlu-sanatci-cansever-hastaligi-hakkinda-konustu-dualar-kabul-oldu-1102684258.html
Ünlü sanatçı Cansever hastalığı hakkında konuştu: 'Dualar kabul oldu'
Ünlü sanatçı Cansever hastalığı hakkında konuştu: 'Dualar kabul oldu'
Sputnik Türkiye
Kan kanseri tedavisi gören sanatçı Cansever’den sevindirici haber geldi. Cansever, hastalığı yendiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T23:17+0300
2026-01-12T23:17+0300
2026-01-12T23:17+0300
türki̇ye
cansever
müzik
müzik albümü
90'lar pop müzik
arabesk
kanser
kanser tedavisi
kanser ilacı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101892935_6:0:1195:669_1920x0_80_0_0_a5c4bafdd2ec4d1e8117a93d78adf846.jpg
Bir süredir kan kanseri tedavisi gören sanatçı Cansever hastalığı yendiğini açıkladı.Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından, ''Başardık. Canlarım size müjdemi vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık'' dedi.Cansever’in paylaşımı, sevenleri ve hayranları tarafından büyük sevinçle karşılanırken, sanatçıya çok sayıda geçmiş olsun mesajı iletildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/unlu-sanatci-cansever-son-halini-paylasti-bana-losemi-teshisi-konuldu-1101893196.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101892935_154:0:1046:669_1920x0_80_0_0_30c9866837ab258f3b68cb5672b31c38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cansever, müzik, müzik albümü, 90'lar pop müzik, arabesk, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı
cansever, müzik, müzik albümü, 90'lar pop müzik, arabesk, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı
Ünlü sanatçı Cansever hastalığı hakkında konuştu: 'Dualar kabul oldu'
Kan kanseri tedavisi gören sanatçı Cansever’den sevindirici haber geldi. Cansever, hastalığı yendiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bir süredir kan kanseri tedavisi gören sanatçı Cansever hastalığı yendiğini açıkladı.
Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından, ''Başardık. Canlarım size müjdemi vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık'' dedi.
Cansever’in paylaşımı, sevenleri ve hayranları tarafından büyük sevinçle karşılanırken, sanatçıya çok sayıda geçmiş olsun mesajı iletildi.