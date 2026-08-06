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Kuzey Kıbrıs'ta aşırı sıcak alarmı: Açık alanda çalışmak yasaklandı

Kuzey Kıbrıs'ta aşırı sıcak alarmı: Açık alanda çalışmak yasaklandı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle açık alanda çalışma 10 gün süreyle yasaklandı. Kararın, çalışanları sıcak çarpması ve sağlık risklerinden... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T08:36+0300

2026-08-06T08:36+0300

2026-08-06T08:36+0300

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Kuzey Kıbrıs genelinde etkisini artıran yüksek hava sıcaklıkları, çalışan sağlığını korumaya yönelik radikal bir adımı beraberinde getirdi. Ülkenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmini raporları doğrultusunda 15 Ağustos tarihine kadar sürecek yeni bir karar yayımladı. Alınan kararla birlikte ülke genelinde yerel saatle 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda ve güneş altında çalışma yapılması 10 gün süreyle yasaklandı.Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, bu düzenlemenin doğrudan yüksek sıcaklığa maruz kalan emekçileri sıcak çarpması, aşırı sıvı kaybı ve ciddi sağlık risklerinden korumak amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı.Tarım ve İnşaat Sektörüne Mesai Saatleri EsnekliğiÖzellikle açık alanda faaliyet gösteren sektörler için çalışma takviminde düzenlemeye gidildi. Meskun mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat sektörü faaliyetlerinde işverenlerin, işin güvenli aksamadan sürdürülebilmesi adına işe başlama saatlerini daha erkene alabileceği ifade edildi.Esnek çalışma saatleri düzenlemesi kapsamında; inşaat sahalarına hazır beton, inşaat malzemeleri ve iş makinelerinin taşınması ile sevkiyat zamanlarının da işverenler tarafından erkene alınarak planlanabileceği duyuruldu. Yetkililer, tüm işverenlerin çalışan sağlığı için gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.Kavurucu Sıcaklar Nedeniyle Yasak İkinci Kez DevredeKuzey Kıbrıs'ta bu yaz kavurucu sıcaklar nedeniyle benzer bir önlem daha önce de uygulanmıştı. Ülkede 22 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında da aşırı sıcaklar sebebiyle öğle saatlerinde dışarıda çalışma yasağı getirilmişti. Meteorolojik veriler doğrultusunda önlemlerin devam edebileceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/ingiltere-kapilari-acti-100den-fazla-dev-sirkete-vize-istisnasi-1107807877.html

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