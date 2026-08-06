https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/ingiltere-kapilari-acti-100den-fazla-dev-sirkete-vize-istisnasi-1107807877.html

İngiltere kapıları açtı: 100’den fazla dev şirkete vize istisnası

İngiltere kapıları açtı: 100’den fazla dev şirkete vize istisnası

Sputnik Türkiye

İngiltere, Global Talent vizesinin kapsamını genişleterek 100’den fazla araştırma odaklı ticari şirkete yabancı bilim insanı ve mühendis getirme imkânı tanıdı... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T08:31+0300

2026-08-06T08:31+0300

2026-08-06T08:31+0300

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Yüksek maliyetli ve katı göç politikaları sebebiyle küresel yetenek yarışında kan kaybettiği eleştirileriyle karşı karşıya kalan İngiltere, ezber bozan yeni bir adım attı. Ülke, uluslararası alanda öne çıkan nitelikli beyinleri çekebilmek amacıyla Global Talent vizesi sistemini ticari sektöre genişletti.Daha önce ağırlıklı olarak üniversiteler ve akademiler üzerinden yürütülen hızlı vize rotasına, ilk kez araştırma ve geliştirme yürüten 100’den fazla ticari şirket de dahil edildi. Yeni kararla birlikte aralarında ilaç devi AstraZeneca ve otomotiv devi Jaguar Land Rover’ın da bulunduğu çok sayıda uluslararası firma, yabancı bilim insanı ve mühendislerin vize süreçlerine doğrudan destek verebilecek.Yapay zekadan biyoteknolojiye geniş sektör ağıOnaylı kuruluşlar listesine giren devlerin yanı sıra Added Value Solutions, Denroy Plastics ve Ffilm Cymru gibi hızla büyüyen ölçekteki şirketler de sistemden faydalanabilecek. Düzenleme; yapay zekâ, kuantum teknolojileri, temiz enerji, biyoteknoloji, yaşam bilimleri ve ileri imalat gibi uzman açığı yaşanan alanları kapsıyor.Sistem tüm şirket çalışanlarına otomatik vize hakkı tanımıyor; başvuru sahibinin ilgili araştırma projesinde aktif görev alması ve gerekli akademik donanıma sahip olması şart koşuluyor.Üniversite zorunluluğu kalkıyor: İş değiştirme esnekliğiYeni modelin getirdiği en büyük avantaj, yabancı araştırmacıların akademik kurumlarla sınırlı kalmadan özel sektörde kariyer yapabilmesine imkân tanıması oldu. Vizeyi alan uzmanlar tek bir işverene bağımlı kalmıyor; istediği zaman şirket değiştirebiliyor, serbest çalışabiliyor ya da kendi girişimini kurabiliyor.Ayrıca vize sahipleri uygun şartları sağlayan eşini ve çocuklarını da İngiltere’ye götürebiliyor.İngilizce ve asgari maaş şartı yok ancak maliyet yüksekAraştırma ve akademi kulvarından yapılan başvurularda İngilizce yeterlilik şartı veya asgari maaş sınırı aranmıyor. Şirket veya fon desteği alan adaylar için iki hafta gibi kısa bir sürede onay çıkabiliyor.Avantajlarına rağmen vizenin mali yükü oldukça yüksek. 766 sterlin vize başvuru ücretinin yanı sıra başvuru sahiplerinin yıllık 1.035 sterlin sağlık hizmeti katkı payı ödemesi gerekiyor. Ailesiyle birlikte beş yıllık vize almak isteyen bir uzmanın maliyeti binlerce sterlini bulabiliyor. Buna karşın sistem, uygun adaylara 3 yılın sonunda kalıcı oturum izni yolunu açıyor. Bugüne kadar 130’dan fazla ülkeden 12 bin 500’ü aşkın kişinin faydalandığı programın, yeni şirketlerin katılımıyla büyümesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/spk-dev-kararlarini-acikladi-4-sirkete-halka-arz-onayi-1107807716.html

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