Karadeniz'de sıcak saatler: Rusya, Ukrayna ordusuna silah taşıyan 2 yük gemisini vurdu

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda faaliyet yürüten deniz unsurlarına yönelik bombardımanlarına dün akşam da devam etti.



Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Karadeniz havzasında Odessa'nın güney ve doğusunda Ukrayna ordusu için askeri kargo taşıyan 2 yük gemisinin imha edildiğini duyurdu.



Bakanlık, bombardımanın SİHA'larla gerçekleştirildiğini bildirdi.



Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor.



Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.