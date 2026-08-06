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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/karadenizde-sicak-saatler-rusya-ukrayna-ordusuna-kargo-tasiyan-2-yuk-gemisini-vurdu-1107807602.html
Karadeniz'de sıcak saatler: Rusya, Ukrayna ordusuna silah taşıyan 2 yük gemisini vurdu
Karadeniz'de sıcak saatler: Rusya, Ukrayna ordusuna silah taşıyan 2 yük gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'nın silahlı unsurlarını bombalamaya devam eden Rus ordusu, dün akşam da Kiev'in militanlarına askeri yük taşıyan 2... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T08:18+0300
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ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
rusya silahlı kuvvetleri
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ukrayna silahlı kuvvetleri
silahlı i̇ha (si̇ha)
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda faaliyet yürüten deniz unsurlarına yönelik bombardımanlarına dün akşam da devam etti.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Karadeniz havzasında Odessa'nın güney ve doğusunda Ukrayna ordusu için askeri kargo taşıyan 2 yük gemisinin imha edildiğini duyurdu.Bakanlık, bombardımanın SİHA'larla gerçekleştirildiğini bildirdi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/natonun-ukraynaya-deniz-yoluyla-sevkiyati-durma-noktasinda-yigilan-kargolar-demiryolunu-kilitledi-1107804515.html
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ukrayna, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, silahlı i̇ha (si̇ha), karadeniz
ukrayna, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, silahlı i̇ha (si̇ha), karadeniz

Karadeniz'de sıcak saatler: Rusya, Ukrayna ordusuna silah taşıyan 2 yük gemisini vurdu

08:18 06.08.2026 (güncellendi: 08:24 06.08.2026)
© U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiOdessa Limanı
Odessa Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
© U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
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Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'nın silahlı unsurlarını bombalamaya devam eden Rus ordusu, dün akşam da Kiev'in militanlarına askeri yük taşıyan 2 gemiyi havaya uçurdu.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda faaliyet yürüten deniz unsurlarına yönelik bombardımanlarına dün akşam da devam etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Karadeniz havzasında Odessa'nın güney ve doğusunda Ukrayna ordusu için askeri kargo taşıyan 2 yük gemisinin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlık, bombardımanın SİHA'larla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor.

Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.
Ukrayna'ya silah yardımı sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
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