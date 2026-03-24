Türkiye'de bir ilk: İstanbul'un 'sel riski haritası' hazırlandı. En riskli ilçe hangisi?
11:15 24.03.2026 (güncellendi: 11:18 24.03.2026)
© AAİstanbul sel 2023
© AA
Abone ol
Türkiye'de ilk kez yapay zeka tabanlı olarak hazırlanan İstanbul'un sel riski haritasına göre, sel riskinin en fazla olduğu ilçeler ortaya çıktı. Fatih, Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Beyoğlu ilk sıralarda yer aldı.
İstanbul ilçelerinin sel riski yapay zeka kullanılarak ortaya konuldu. Türkiye'de ilk kez yapay zeka tabanlı karar destek algoritmasıyla hazırlanan haritaya göre sel riskinin en fazla olduğu ilçeler Fatih, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu olarak sıralandı. Sel riskinin en az olduğu ilçeler ise Adalar, Şile, Silivri, Sarıyer ve Çekmeköy olarak belirlendi.
Sel riskinin en fazla olduğu ilçeler belli oldu
İTÜ ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) işbirliğiyle "İstanbul'un ilçe bazlı sel risk haritalandırması" başlıklı çalışmada kentin ilçe ölçeğindeki sel riskleri, Türkiye'de ilk kez yapay zeka tabanlı bir karar destek algoritmasıyla ve tehlike, maruziyet, kırılganlık unsurlarıyla birlikte ele alınarak değerlendirildi. Çalışmaya göre, sel riskinin en fazla olduğu ilçeler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu, en az olduğu ilçeler ise Adalar, Şile, Silivri, Sarıyer ve Çekmeköy olarak belirlendi.
Projenin yürütücüsü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, Avrupa Yakası’nda Silivri, Çatalca ve Sarıyer'in bazı bölgeleri ile Anadolu Yakası’nda Şile’de sel riskinin görece daha az olduğunu aktardı.
Nüfusun yoğun olduğu yerlerde risk yüksek
Riskin en önemli unsurunun insan varlığı, dolayısıyla nüfus ve yapılaşma olduğunu kaydeden Ekmekcioğlu, şu bilgileri paylaştı:
"İstanbul'un özellikle merkez kuşağına baktığımızda yani nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Esenler, Güngören, Bağcılar gibi bölgelere baktığımızda buralarda sel riskinin fazla olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bizi aynı zamanda bu noktada geçmişte meydana gelmiş kronik sel baskınları doğruluyor. Yine keza Fatih'i de buna örnek verebiliriz. Avrupa Yakası'nda bu ilçelerden bahsedebiliriz. Anadolu Yakası'na geldiğimizde de Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy gibi ilçelerde sel riskinin Anadolu Yakası içerisinde yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Ancak Avrupa Yakası'ndaki ilçelerle kıyaslandığında burada sel riskinin biraz daha düşük olduğunu gözlemliyoruz."
Riskin yüksek olduğu bölgelerin İstanbul nüfusunun önemli bir bölümünü barındırdığına dikkati çeken Ekmekcioğlu, "İstanbul için yaptığımız tehlike analizlerinde esasında şunu gördük, İstanbul'un yüzey alanı bakımından yaklaşık yüzde 10'luk bir kısmı yüksek tehlike, yüzde 10'luk bir kısmı orta tehlike, yüzde 80'lik bir kısmı ise düşük ve çok düşük olarak ifade edebileceğimiz kategorilerde sel tehlikesi altında. Ancak tekrar söylemek gerekir ki dikkat edilmesi gereken nokta özellikle yüksek tehlike altında olarak ifade ettiğimiz yüzde 10'luk bir yüzey alanı kısmı. Çok ciddi bir nüfus yoğunluğunu barındırıyor. Bu bölgelerde nüfus yoğunluğunun etkisiyle sel riski artıyor." diye konuştu.
İlçelere göre sel riski verileri
İlçeler Risk Puanı
Fatih 0,7750
Gaziosmanpaşa 0,7505
Bağcılar 0,7340
Güngören 0,7305
Beyoğlu 0,7211
Bahçelievler 0,7109
Bayrampaşa 0,7093
Zeytinburnu 0,6812
Esenler 0,6616 10
Kağıthane 0,6516 11
Şişli 0,6392 12
Esenyurt 0,6142 13
Küçükçekmece 0,5816 14
Kadıköy 0,5615 15
Ataşehir 0,5366 16
Ümraniye 0,5339 17
Üsküdar 0,5297 18
Bakırköy 0,4818 19
Sultanbeyli 0,4576 20
Sultangazi 0,4542 21
Kartal 0,4478 22
Beşiktaş 0,4301 23
Avcılar 0,4090 24
Beylikdüzü 0,3983 25
Sancaktepe 0,3941 26
Maltepe 0,3803 27
Pendik 0,2895 28
Başakşehir 0,2880 29
Arnavutköy 0,2877 30
Tuzla 0,2865 31
Büyükçekmece 0,2821 32
Eyüpsultan 0,2685 33
Çatalca 0,2371 34
Beykoz 0,2338 35
Çekmeköy 0,2212 36
Sarıyer 0,1880 37
Silivri 0,1831 38
Şile 0,1377 39
Adalar 0,1376