https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/internetten-2-bin-100den-fazla-kez-manga-siparis-edip-ardindan-iptal-eden-kadin-tutuklandi-stresten-1107811892.html

İnternetten 2 bin 100'den fazla kez manga sipariş edip ardından iptal eden kadın tutuklandı: 'Stresten yaptım'

İnternetten 2 bin 100'den fazla kez manga sipariş edip ardından iptal eden kadın tutuklandı: 'Stresten yaptım'

Sputnik Türkiye

Japonya'da çizgi roman (manga) yayıncısı şirketin çevrim içi alışveriş sitesinde 2 bin 100'den fazla kez ürün sipariş verip sonra bu siparişleri iptal eden bir... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T11:26+0300

2026-08-06T11:26+0300

2026-08-06T11:26+0300

yaşam

japonya

alışveriş

tutuklanma

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Tokyo Metropol Polis Departmanının açıklamasına göre, bir restoran çalışanı olan Yoşida Mayu aleyhinde "ticari işletmeyi dolandırıcılıkla engelleme" suçundan iddianame hazırlandı.2 bin kez ürün aldı, hemen iptal ettiİddianamede Yoşida'nın, çizgi roman (manga) yayıncısı Shueisha Inc. şirketinin çevrim içi alışveriş sitesinde, Temmuz 2024-Mayıs 2025 tarihlerinde 2 bin 100'den fazla kez "One Piece" ile "Naruto" çizgi roman ürünleri sipariş edip ödemelerini yapmadan defalarca bunları iptal ettiği ileri sürüldü.238 farklı hesap kullandıYoşida'nın siparişleri vermek için 238 farklı hesap kullandığı, son ödeme tarihine kadar ödemeleri bekleterek otomatik iptale düşürdüğü ve kapıda ödeme seçeneğini tıkladıktan sonra paketleri kabul etmeyi reddettiği iddia edildi.Ulusal basında siparişi verilerek iptal edilen ürünlerin toplam değerinin 4,3 milyar yeni (27,2 milyon dolar) aştığı kaydedildi.'Stresten yaptım'32 yaşındaki Yoşida, polise verdiği ifadede suçlamaları kabul etti.Eylemlerinin "günlük hayatında biriken stresten" kaynaklandığını bildiren Yoşida, "Genel olarak animeyi seviyorum. Ürünleri sipariş etmek, arzularımı tatmin etme duygusu verdi." ifadelerini kullandı.Shueisha Inc. şirketi, yaptığı açıklamada, geçici stok tükenmesi, satış fırsatlarının kaybı ve teslimat şirketlerine yapılan ödemelerin aksaması dahil büyük miktarda mali kayıp yaşadığını bildirdi.

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