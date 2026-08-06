https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/fetonun-suikast-timindeki-terorist-burkay-karatepe-tutuklandi-1107807133.html
FETÖ'nün suikast timindeki terörist Burkay Karatepe tutuklandı
FETÖ'nün suikast timindeki terörist Burkay Karatepe tutuklandı
Sputnik Türkiye
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T08:03+0300
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan Karatepe, işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince kente götürüldü.Burkay Karatepe, polisteki işlemleri sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Cumhuriyet savcılığındaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan Karatepe tutuklandı.Hakimlik sorgusunda, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirten Karatepe, "tutuksuz yargılanmayı" talep etti.Karatepe'nin avukatı ise müvekkilinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma ihtimali bulunduğunu savunarak, adli kontrol tedbirleri uygulanıp serbest bırakılmasını istedi.Dosyayı inceleyen hakimlik, soruşturma kapsamında elde edilen deliller, olay yeri ve arama tutanakları, HTS kayıtları, beyanları ve suçun niteliğini dikkate alarak Karatepe'nin tutuklamasına hükmetti.Kararda Karatepe hakkında daha önce Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasında yakalama kararı bulunduğu, 10 yıldır firari durumda olması nedeniyle kaçma ve saklanma şüphesinin devam ettiği, delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmasına hükmedildi.Mahkemede yakalama emri okundu, duruşma ertelendiBu arada Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, suikast timi davasında daha önce dosyası ayrılan sanık Burkay Karatepe'nin 10 yıl sonra yakalanmasının ardından duruşmayı öne çekerek resen celse açtı.Kimlik tespitinin ardından sanığa yakalama emri, iddianameler ve dosyadaki deliller okunurken, Karatepe savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Müdafileri de müvekkillerinin savunma hazırlığı için süre verilmesini ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını istedi.Cumhuriyet savcısı ise sanığın 10 yıldır firari olması nedeniyle kaçma şüphesinin bulunduğunu, isnat edilen suçların niteliği ve mevcut delil durumu dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek tutuklanmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanık ve müdafilerine savunma hazırlamaları için süre verilmesine karar verirken, dosyadaki kuvvetli suç şüphesi, sanığın 10 yıldır firari olarak aranması, kaçma şüphesi ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle sanığın "Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasayı ihlal", "Görevi nedeniyle kasten öldürme", "Görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" "Zincirleme şekilde cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma","Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "Zincirleme silahla tehdit", "Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal", "Yağma" suçlarından ayrı ayrı tutuklanmasına hükmetti.Mahkeme ayrıca sanık hakkındaki yakalama emirlerinin kaldırılmasına, duruşmanın 26 Ekim 2026'ya ertelenmesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/bakan-fidan-urdun-krali-2-abdullah-tarafindan-kabul-edildi-1107802345.html
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karatepe, marmaris, eskişehir, burkay karatepe, cumhuriyet, fetullahçı terör örgütü, fetö, hts, haberler, türkiye
karatepe, marmaris, eskişehir, burkay karatepe, cumhuriyet, fetullahçı terör örgütü, fetö, hts, haberler, türkiye
FETÖ'nün suikast timindeki terörist Burkay Karatepe tutuklandı
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe tutuklandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan Karatepe, işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince kente götürüldü.
Burkay Karatepe
, polisteki işlemleri sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet
savcılığındaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan Karatepe
tutuklandı.
Hakimlik sorgusunda, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirten Karatepe, "tutuksuz yargılanmayı" talep etti.
Karatepe'nin avukatı ise müvekkilinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma ihtimali bulunduğunu savunarak, adli kontrol tedbirleri uygulanıp serbest bırakılmasını istedi.
Dosyayı inceleyen hakimlik, soruşturma kapsamında elde edilen deliller, olay yeri ve arama tutanakları, HTS
kayıtları, beyanları ve suçun niteliğini dikkate alarak Karatepe'nin tutuklamasına hükmetti.
Kararda Karatepe hakkında daha önce Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasında yakalama kararı bulunduğu, 10 yıldır firari durumda olması nedeniyle kaçma ve saklanma şüphesinin devam ettiği, delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmasına hükmedildi.
Mahkemede yakalama emri okundu, duruşma ertelendi
Bu arada Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, suikast timi davasında daha önce dosyası ayrılan sanık Burkay Karatepe'nin 10 yıl sonra yakalanmasının ardından duruşmayı öne çekerek resen celse açtı.
Kimlik tespitinin ardından sanığa yakalama emri, iddianameler ve dosyadaki deliller okunurken, Karatepe savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Müdafileri de müvekkillerinin savunma hazırlığı için süre verilmesini ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını istedi.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın 10 yıldır firari olması nedeniyle kaçma şüphesinin bulunduğunu, isnat edilen suçların niteliği ve mevcut delil durumu dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek tutuklanmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık ve müdafilerine savunma hazırlamaları için süre verilmesine karar verirken, dosyadaki kuvvetli suç şüphesi, sanığın 10 yıldır firari olarak aranması, kaçma şüphesi ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle sanığın "Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasayı ihlal", "Görevi nedeniyle kasten öldürme", "Görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" "Zincirleme şekilde cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma","Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "Zincirleme silahla tehdit", "Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal", "Yağma" suçlarından ayrı ayrı tutuklanmasına hükmetti.
Mahkeme ayrıca sanık hakkındaki yakalama emirlerinin kaldırılmasına, duruşmanın 26 Ekim 2026'ya ertelenmesine karar verdi.