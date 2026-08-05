https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/bakan-fidan-urdun-krali-2-abdullah-tarafindan-kabul-edildi-1107802345.html
Bakan Fidan Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi
Bakan Fidan Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından ülkenin başkenti Amman'da kabul edildi. 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T20:53+0300
2026-08-05T20:53+0300
2026-08-05T20:53+0300
dünya
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ürdün
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Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kral 2. Abdullah ile Amman'da görüştü.Bakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısına da katılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/ak-parti-sozcusu-celik-bugun-yasa-teklifinin-verilmis-olmasiyla-2-yillik-bir-surecin-en-onemli-1107799256.html
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hakan fidan, ürdün, dışişleri bakanlığı
hakan fidan, ürdün, dışişleri bakanlığı
Bakan Fidan Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından ülkenin başkenti Amman'da kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kral 2. Abdullah ile Amman'da görüştü.
Bakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısına da katılmıştı.