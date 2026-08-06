https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/ev-sahipleri-dikkat-yeni-metrekare-bedelleri-belli-oldu-emlak-vergisi-buna-gore-hesaplanacak-1107810916.html

Ev sahipleri dikkat: Yeni metrekare bedelleri belli oldu, emlak vergisi buna göre hesaplanacak

Ev sahipleri dikkat: Yeni metrekare bedelleri belli oldu, emlak vergisi buna göre hesaplanacak

Sputnik Türkiye

Emlak vergisi hesaplamasında esas alınacak 2027 yılı bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belli oldu. Yeni düzenlemeye göre, lüks meskenlerde... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T11:00+0300

2026-08-06T11:00+0300

2026-08-06T11:00+0300

ekonomi̇

emlak

emlak vergisi

hazine

maliye bakanlığı

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğ kapsamında, 2027 yılında emlak vergisine esas alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yeniden belirlendi.Meskenlerde yeni metrekare maliyet bedelleriYeni düzenlemeye göre mesken binalarında metrekare normal inşaat maliyet bedelleri şu şekilde belirlendi:Diğer bina türleri de yeniden düzenlendiYayımlanan tebliğle birlikte yalnızca konutlar değil; fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve havuz gibi yapıların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.Emlak vergisi nasıl hesaplanıyor?Emlak vergisi, konut, işyeri, arsa ve araziler için farklı oranlar üzerinden hesaplanıyor.Mevcut uygulamaya göre oranlar;Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediye büyükşehir statüsündeyse, bu oranlar iki katı olarak uygulanıyor. Vergi tutarı ise ilgili yılın asgari rayiç değeri esas alınarak hesaplanıyor.

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emlak, emlak vergisi, hazine, maliye bakanlığı, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı