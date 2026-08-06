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Ev sahipleri dikkat: Yeni metrekare bedelleri belli oldu, emlak vergisi buna göre hesaplanacak
Ev sahipleri dikkat: Yeni metrekare bedelleri belli oldu, emlak vergisi buna göre hesaplanacak
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Emlak vergisi hesaplamasında esas alınacak 2027 yılı bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belli oldu. Yeni düzenlemeye göre, lüks meskenlerde... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
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emlak
emlak vergisi
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maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğ kapsamında, 2027 yılında emlak vergisine esas alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yeniden belirlendi.Meskenlerde yeni metrekare maliyet bedelleriYeni düzenlemeye göre mesken binalarında metrekare normal inşaat maliyet bedelleri şu şekilde belirlendi:Diğer bina türleri de yeniden düzenlendiYayımlanan tebliğle birlikte yalnızca konutlar değil; fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve havuz gibi yapıların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.Emlak vergisi nasıl hesaplanıyor?Emlak vergisi, konut, işyeri, arsa ve araziler için farklı oranlar üzerinden hesaplanıyor.Mevcut uygulamaya göre oranlar;Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediye büyükşehir statüsündeyse, bu oranlar iki katı olarak uygulanıyor. Vergi tutarı ise ilgili yılın asgari rayiç değeri esas alınarak hesaplanıyor.
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emlak, emlak vergisi, hazine, maliye bakanlığı, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
emlak, emlak vergisi, hazine, maliye bakanlığı, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

Ev sahipleri dikkat: Yeni metrekare bedelleri belli oldu, emlak vergisi buna göre hesaplanacak

11:00 06.08.2026
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
© AA
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Emlak vergisi hesaplamasında esas alınacak 2027 yılı bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belli oldu. Yeni düzenlemeye göre, lüks meskenlerde metrekare normal inşaat maliyet bedeli 27 bin 712,26 liraya kadar çıkacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ kapsamında, 2027 yılında emlak vergisine esas alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yeniden belirlendi.

Meskenlerde yeni metrekare maliyet bedelleri

Yeni düzenlemeye göre mesken binalarında metrekare normal inşaat maliyet bedelleri şu şekilde belirlendi:
Lüks inşaatlar: 12 bin 642,67 lira ile 27 bin 712,26 lira
Birinci sınıf inşaatlar: 5 bin 335,40 lira ile 18 bin 532,07 lira
İkinci sınıf inşaatlar: 3 bin 758,56 lira ile 12 bin 555,79 lira
Üçüncü sınıf inşaatlar: 1.269,61 lira ile 8 bin 551,49 lira
Basit inşaatlar: 604,10 lira ile 3 bin 856,64 lira

Diğer bina türleri de yeniden düzenlendi

Yayımlanan tebliğle birlikte yalnızca konutlar değil; fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve havuz gibi yapıların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

Emlak vergisi nasıl hesaplanıyor?

Emlak vergisi, konut, işyeri, arsa ve araziler için farklı oranlar üzerinden hesaplanıyor.
Mevcut uygulamaya göre oranlar;
Konutlar için binde 1
İşyerleri için binde 2
Arsalar için binde 3
Araziler için binde 1 olarak uygulanıyor.
Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediye büyükşehir statüsündeyse, bu oranlar iki katı olarak uygulanıyor. Vergi tutarı ise ilgili yılın asgari rayiç değeri esas alınarak hesaplanıyor.
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