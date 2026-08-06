https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/ev-sahipleri-dikkat-yeni-metrekare-bedelleri-belli-oldu-emlak-vergisi-buna-gore-hesaplanacak-1107810916.html
Ev sahipleri dikkat: Yeni metrekare bedelleri belli oldu, emlak vergisi buna göre hesaplanacak
Ev sahipleri dikkat: Yeni metrekare bedelleri belli oldu, emlak vergisi buna göre hesaplanacak
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Emlak vergisi hesaplamasında esas alınacak 2027 yılı bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belli oldu. Yeni düzenlemeye göre, lüks meskenlerde... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T11:00+0300
2026-08-06T11:00+0300
2026-08-06T11:00+0300
ekonomi̇
emlak
emlak vergisi
hazine
maliye bakanlığı
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğ kapsamında, 2027 yılında emlak vergisine esas alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yeniden belirlendi.Meskenlerde yeni metrekare maliyet bedelleriYeni düzenlemeye göre mesken binalarında metrekare normal inşaat maliyet bedelleri şu şekilde belirlendi:Diğer bina türleri de yeniden düzenlendiYayımlanan tebliğle birlikte yalnızca konutlar değil; fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve havuz gibi yapıların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.Emlak vergisi nasıl hesaplanıyor?Emlak vergisi, konut, işyeri, arsa ve araziler için farklı oranlar üzerinden hesaplanıyor.Mevcut uygulamaya göre oranlar;Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediye büyükşehir statüsündeyse, bu oranlar iki katı olarak uygulanıyor. Vergi tutarı ise ilgili yılın asgari rayiç değeri esas alınarak hesaplanıyor.
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emlak, emlak vergisi, hazine, maliye bakanlığı, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
emlak, emlak vergisi, hazine, maliye bakanlığı, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
Ev sahipleri dikkat: Yeni metrekare bedelleri belli oldu, emlak vergisi buna göre hesaplanacak
Emlak vergisi hesaplamasında esas alınacak 2027 yılı bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belli oldu. Yeni düzenlemeye göre, lüks meskenlerde metrekare normal inşaat maliyet bedeli 27 bin 712,26 liraya kadar çıkacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ kapsamında, 2027 yılında emlak vergisine esas alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yeniden belirlendi.
Meskenlerde yeni metrekare maliyet bedelleri
Yeni düzenlemeye göre mesken binalarında metrekare normal inşaat maliyet bedelleri şu şekilde belirlendi:
Lüks inşaatlar: 12 bin 642,67 lira
ile 27 bin 712,26 lira
Birinci sınıf inşaatlar: 5 bin 335,40 lira
ile 18 bin 532,07 lira
İkinci sınıf inşaatlar: 3 bin 758,56 lira
ile 12 bin 555,79 lira
Üçüncü sınıf inşaatlar: 1.269,61 lira
ile 8 bin 551,49 lira
Basit inşaatlar: 604,10 lira
ile 3 bin 856,64 lira
Diğer bina türleri de yeniden düzenlendi
Yayımlanan tebliğle birlikte yalnızca konutlar değil; fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve havuz gibi yapıların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.
Emlak vergisi nasıl hesaplanıyor?
Emlak vergisi, konut, işyeri, arsa ve araziler için farklı oranlar üzerinden hesaplanıyor.
Mevcut uygulamaya göre oranlar;
Araziler için binde 1
olarak uygulanıyor.
Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediye büyükşehir statüsündeyse, bu oranlar iki katı olarak uygulanıyor. Vergi tutarı ise ilgili yılın asgari rayiç değeri esas alınarak hesaplanıyor.