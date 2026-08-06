https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/bilim-insanlari-belirli-bir-kisiyi-otonom-olarak-hedef-alabilen-yapay-zeka-destekli-iha-uretti-1107806282.html
Bilim insanları, belirli bir kişiyi otonom olarak hedef alabilen yapay zeka destekli İHA üretti
Bilim insanları, belirli bir kişiyi otonom olarak hedef alabilen yapay zeka destekli İHA üretti
Sputnik Türkiye
Mühendisler Luis Wenus ve Robert Lukoszko, piyasada satılan ticari bir insansız hava aracının (İHA), yapay zeka tabanlı nesne tespiti ve yüz tanıma... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T07:26+0300
2026-08-06T07:26+0300
2026-08-06T07:26+0300
savunma
i̇ha
i̇ha
iha
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Geliştiriciler söz konusu sistemi bir oyun amacıyla tasarladıklarını belirtse de, teknolojinin kolaylıkla silahlandırılabileceği bildirildi.Bu durum, olası kötüye kullanım riskleri ve mevcut savunma mekanizmalarının yetersizliği konusunda ciddi endişelere yol açtı.Sistemin risk profili değerlendirildiİHA'nın bireyleri otonom olarak tanımlamak ve takip etmek için yapay zeka nesne tespiti ile yüz tanıma modellerini kullanması, yazılımı bir yapay zeka sistemi kategorisine sokmaktadır.Söz konusu olayın, yaralanma veya ölüm gibi ciddi zararlara yol açabilecek bir yapay zeka sisteminin geliştirilmesini ve olası kullanımını içermesi nedeniyle bir güvenlik tehdidi olarak nitelendirildiği aktarıldı.Henüz gerçekleşmiş bir zarar veya olay bildirilmediği için durumun doğrudan bir yapay zeka kazasından ziyade, potansiyel tehdit ve uyarı odaklı bir yapay zeka riski olarak sınıflandırıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/mgk-toplaniyor-ana-gundem-terorsuz-turkiye-1107805828.html
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i̇ha, i̇ha, iha, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
i̇ha, i̇ha, iha, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Bilim insanları, belirli bir kişiyi otonom olarak hedef alabilen yapay zeka destekli İHA üretti
Mühendisler Luis Wenus ve Robert Lukoszko, piyasada satılan ticari bir insansız hava aracının (İHA), yapay zeka tabanlı nesne tespiti ve yüz tanıma sistemleriyle donatılarak belirli kişileri otonom olarak takip edebileceğini gösterdi.
Geliştiriciler söz konusu sistemi bir oyun amacıyla tasarladıklarını belirtse de, teknolojinin kolaylıkla silahlandırılabileceği bildirildi.
Bu durum, olası kötüye kullanım riskleri ve mevcut savunma mekanizmalarının yetersizliği konusunda ciddi endişelere yol açtı.
Sistemin risk profili değerlendirildi
İHA'nın bireyleri otonom olarak tanımlamak ve takip etmek için yapay zeka nesne tespiti ile yüz tanıma modellerini kullanması, yazılımı bir yapay zeka sistemi kategorisine sokmaktadır.
Söz konusu olayın, yaralanma veya ölüm gibi ciddi zararlara yol açabilecek bir yapay zeka sisteminin geliştirilmesini ve olası kullanımını içermesi nedeniyle bir güvenlik tehdidi olarak nitelendirildiği aktarıldı.
Henüz gerçekleşmiş bir zarar veya olay bildirilmediği için durumun doğrudan bir yapay zeka kazasından ziyade, potansiyel tehdit ve uyarı odaklı bir yapay zeka riski olarak sınıflandırıldığı kaydedildi.