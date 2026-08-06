https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/benzine-buyuk-indirim-pompa-fiyatlarina-yansiyacak-mi-1107809772.html
Benzine büyük indirim: Pompa fiyatlarına yansıyacak mı?
Benzine büyük indirim: Pompa fiyatlarına yansıyacak mı?
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatlarına petroldeki düşüşe paralel büyük indirim yapıldı. 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T10:20+0300
2026-08-06T10:20+0300
2026-08-06T10:25+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
indirim
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Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim geliyor. Brent petrolün 80 doların altına sarkmasının ardından benzine indirim beklentisi ortaya çıktı.ntv'nin aktardığı habere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine litre başına 4.35 lira indirim yapılması bekleniyor.Pompaya yansıyacak mı?İndirimin akaryakıt pompalarına yansımayacağı, tamamının Özel Tüketim Vergisi'ne mahsup edilmesi bekleniyor. Ancak resmi kaynaklardan indirim olup olmayacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/benzine-zam-bekleniyor-fiyatlar-bazi-illerde-70-liraya-yaklasacak-1107450038.html
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benzin, benzin fiyatları, indirim
benzin, benzin fiyatları, indirim
Benzine büyük indirim: Pompa fiyatlarına yansıyacak mı?
10:20 06.08.2026 (güncellendi: 10:25 06.08.2026)
Benzin fiyatlarına petroldeki düşüşe paralel büyük indirim yapıldı.
Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim geliyor. Brent petrolün 80 doların altına sarkmasının ardından benzine indirim beklentisi ortaya çıktı.
ntv'nin aktardığı habere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine litre başına 4.35 lira indirim yapılması bekleniyor.
İndirimin akaryakıt pompalarına yansımayacağı, tamamının Özel Tüketim Vergisi'ne mahsup edilmesi bekleniyor. Ancak resmi kaynaklardan indirim olup olmayacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı.