https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/benzine-buyuk-indirim-pompa-fiyatlarina-yansiyacak-mi-1107809772.html

Benzine büyük indirim: Pompa fiyatlarına yansıyacak mı?

Benzine büyük indirim: Pompa fiyatlarına yansıyacak mı?

Sputnik Türkiye

Benzin fiyatlarına petroldeki düşüşe paralel büyük indirim yapıldı. 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T10:20+0300

2026-08-06T10:20+0300

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ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

indirim

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Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim geliyor. Brent petrolün 80 doların altına sarkmasının ardından benzine indirim beklentisi ortaya çıktı.ntv'nin aktardığı habere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine litre başına 4.35 lira indirim yapılması bekleniyor.Pompaya yansıyacak mı?İndirimin akaryakıt pompalarına yansımayacağı, tamamının Özel Tüketim Vergisi'ne mahsup edilmesi bekleniyor. Ancak resmi kaynaklardan indirim olup olmayacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/benzine-zam-bekleniyor-fiyatlar-bazi-illerde-70-liraya-yaklasacak-1107450038.html

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benzin, benzin fiyatları, indirim