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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/benzine-zam-bekleniyor-fiyatlar-bazi-illerde-70-liraya-yaklasacak-1107450038.html
Benzine zam bekleniyor: Fiyatlar bazı illerde 70 liraya yaklaşacak
Benzine zam bekleniyor: Fiyatlar bazı illerde 70 liraya yaklaşacak
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündemde. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,23 TL zam yapılması bekleniyor. 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T09:41+0300
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ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
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Küresel petrol fiyatlarının 90 doların üzerine çıkması, akaryakıt fiyatları üzerinde yeni bir artış beklentisini gündeme getirdi.Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,23 TL zam yapılması bekleniyor.Benzin fiyatları hangi illerde ne kadar olacak?Beklenen zammın pompaya yansımasıyla birlikte benzin fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:Yeni fiyatlarla birlikte benzinin litre fiyatı, bazı illerde 70 TL sınırına yaklaşmış olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/suca-suruklenen-cocuklara-iliskin-kanun-teklifi-meclis-komisyonunda-kabul-edildi-madde-madde-tum-1107448154.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları

Benzine zam bekleniyor: Fiyatlar bazı illerde 70 liraya yaklaşacak

09:41 22.07.2026
© AA / İsmail AslandağBenzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AA / İsmail Aslandağ
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Benzin fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündemde. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,23 TL zam yapılması bekleniyor.
Küresel petrol fiyatlarının 90 doların üzerine çıkması, akaryakıt fiyatları üzerinde yeni bir artış beklentisini gündeme getirdi.
Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,23 TL zam yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatları hangi illerde ne kadar olacak?

Beklenen zammın pompaya yansımasıyla birlikte benzin fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:
İstanbul: 66,94 TL
Ankara: 67,91 TL
İzmir: 68,19 TL
Doğu illeri: 69,54 TL
Yeni fiyatlarla birlikte benzinin litre fiyatı, bazı illerde 70 TL sınırına yaklaşmış olacak.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
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