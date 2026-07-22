https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/benzine-zam-bekleniyor-fiyatlar-bazi-illerde-70-liraya-yaklasacak-1107450038.html

Benzine zam bekleniyor: Fiyatlar bazı illerde 70 liraya yaklaşacak

Benzine zam bekleniyor: Fiyatlar bazı illerde 70 liraya yaklaşacak

Sputnik Türkiye

Benzin fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündemde. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,23 TL zam yapılması bekleniyor. 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T09:41+0300

2026-07-22T09:41+0300

2026-07-22T09:41+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

akaryakıt fiyatları

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Küresel petrol fiyatlarının 90 doların üzerine çıkması, akaryakıt fiyatları üzerinde yeni bir artış beklentisini gündeme getirdi.Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,23 TL zam yapılması bekleniyor.Benzin fiyatları hangi illerde ne kadar olacak?Beklenen zammın pompaya yansımasıyla birlikte benzin fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:Yeni fiyatlarla birlikte benzinin litre fiyatı, bazı illerde 70 TL sınırına yaklaşmış olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/suca-suruklenen-cocuklara-iliskin-kanun-teklifi-meclis-komisyonunda-kabul-edildi-madde-madde-tum-1107448154.html

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