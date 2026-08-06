https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/aspendosta-1800-yillik-sifa-hazinesi-dev-heykel-gun-yuzune-cikti-1107811336.html

Aspendos'ta 1800 yıllık şifa hazinesi: Dev heykel gün yüzüne çıktı

Aspendos'ta 1800 yıllık şifa hazinesi: Dev heykel gün yüzüne çıktı

Sputnik Türkiye

Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda, yaklaşık 1800 yıllık, 2,20 metre yüksekliğinde mermer Asklepios ve Telesphoros... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T11:13+0300

2026-08-06T11:13+0300

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros'u birlikte betimleyen 2,20 metre boyundaki mermer heykel grubunun bulunduğunu duyurdu.Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Aspendos'ta şifanın yaklaşık 1800 yıllık sembolü gün yüzüne çıktı. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında antik kentte yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros'un birlikte betimlendiği, 2,20 metre boyundaki mermer heykel grubuna ulaştık."Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihleniyorBakan Ersoy, eserin Tiyatro Caddesi'ndeki Doğu Meydanı'nın batı cephesinde bulunan Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında ortaya çıkarıldığını belirtti.Heykel grubunun MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlendiğini ifade eden Ersoy, figürlerin duruşu, himation kıvrımları ile Asklepios'un yüz, saç ve sakal işçiliğinin dönemin heykeltıraşlık anlayışını yansıttığını kaydetti.Şifa sürecini simgeleyen eserErsoy, antik çağda Asklepios'un hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını temsil ettiğini, Telesphoros'un ise iyileşme ve nekahet sürecini simgelediğini belirtti.Açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:"Antik Çağ'da Asklepios hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını, uzun ve kapüşonlu giysisiyle betimlenen Telesphoros ise tedavinin tamamlanmasını, iyileşmeyi ve nekahet dönemini simgeliyordu. Bu nedenle eser, hastalığın tedavisinden kişinin bütünüyle iyileşmesine uzanan şifa sürecini bütüncül biçimde anlatan güçlü bir sembol niteliği taşıyor."Ersoy, keşfin Aspendos'un sağlık kültleri, inanç dünyası ve toplumsal yaşamına ilişkin yeni veriler sunduğunu belirterek kazı ekibine teşekkür etti.Heykel Roma dönemi sanatının izlerini taşıyorKültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, heykel grubunun ana figürü olan Asklepios, ayakta duran, uzun saçlı ve sakallı olgun bir erkek olarak tasvir edildi. Figürün üst gövdesi büyük ölçüde çıplak bırakılırken, himation sol omuz üzerinden geçirilerek bel ve bacak çevresinde yoğun kıvrımlar oluşturacak şekilde işlendi.Ana figürün sol ayağının önünde yer alan Telesphoros ise çocuk görünümünde, vücudunu tamamen örten uzun ve kapüşonlu giysisiyle betimlendi.Aspendos'un sağlık kültüne ışık tutacakDoğu Meydanı ile bağlantılı Anıtsal Kapı kalıntıları arasında bulunan heykel grubunun, kentin kamusal ve törensel açıdan önemli bir bölümünde sergilendiği değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/manisada-2-bin-500-yillik-kesif-sardeste-anitsal-erkek-heykeli-bulundu-1107732325.html

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