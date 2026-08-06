Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/aspendosta-1800-yillik-sifa-hazinesi-dev-heykel-gun-yuzune-cikti-1107811336.html
Aspendos'ta 1800 yıllık şifa hazinesi: Dev heykel gün yüzüne çıktı
Aspendos'ta 1800 yıllık şifa hazinesi: Dev heykel gün yüzüne çıktı
Sputnik Türkiye
Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda, yaklaşık 1800 yıllık, 2,20 metre yüksekliğinde mermer Asklepios ve Telesphoros... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T11:13+0300
2026-08-06T11:13+0300
türki̇ye
aspendos
heykel
mehmet nuri ersoy
roma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/06/1107811517_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_d042a792f2fc8ff056ead91a7228df9a.jpg
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros'u birlikte betimleyen 2,20 metre boyundaki mermer heykel grubunun bulunduğunu duyurdu.Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Aspendos'ta şifanın yaklaşık 1800 yıllık sembolü gün yüzüne çıktı. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında antik kentte yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros'un birlikte betimlendiği, 2,20 metre boyundaki mermer heykel grubuna ulaştık."Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihleniyorBakan Ersoy, eserin Tiyatro Caddesi'ndeki Doğu Meydanı'nın batı cephesinde bulunan Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında ortaya çıkarıldığını belirtti.Heykel grubunun MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlendiğini ifade eden Ersoy, figürlerin duruşu, himation kıvrımları ile Asklepios'un yüz, saç ve sakal işçiliğinin dönemin heykeltıraşlık anlayışını yansıttığını kaydetti.Şifa sürecini simgeleyen eserErsoy, antik çağda Asklepios'un hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını temsil ettiğini, Telesphoros'un ise iyileşme ve nekahet sürecini simgelediğini belirtti.Açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:"Antik Çağ'da Asklepios hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını, uzun ve kapüşonlu giysisiyle betimlenen Telesphoros ise tedavinin tamamlanmasını, iyileşmeyi ve nekahet dönemini simgeliyordu. Bu nedenle eser, hastalığın tedavisinden kişinin bütünüyle iyileşmesine uzanan şifa sürecini bütüncül biçimde anlatan güçlü bir sembol niteliği taşıyor."Ersoy, keşfin Aspendos'un sağlık kültleri, inanç dünyası ve toplumsal yaşamına ilişkin yeni veriler sunduğunu belirterek kazı ekibine teşekkür etti.Heykel Roma dönemi sanatının izlerini taşıyorKültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, heykel grubunun ana figürü olan Asklepios, ayakta duran, uzun saçlı ve sakallı olgun bir erkek olarak tasvir edildi. Figürün üst gövdesi büyük ölçüde çıplak bırakılırken, himation sol omuz üzerinden geçirilerek bel ve bacak çevresinde yoğun kıvrımlar oluşturacak şekilde işlendi.Ana figürün sol ayağının önünde yer alan Telesphoros ise çocuk görünümünde, vücudunu tamamen örten uzun ve kapüşonlu giysisiyle betimlendi.Aspendos'un sağlık kültüne ışık tutacakDoğu Meydanı ile bağlantılı Anıtsal Kapı kalıntıları arasında bulunan heykel grubunun, kentin kamusal ve törensel açıdan önemli bir bölümünde sergilendiği değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/manisada-2-bin-500-yillik-kesif-sardeste-anitsal-erkek-heykeli-bulundu-1107732325.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/06/1107811517_0:0:1601:1201_1920x0_80_0_0_e0285f74ef98c6d354a137c79cd461b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aspendos, heykel, mehmet nuri ersoy, roma
aspendos, heykel, mehmet nuri ersoy, roma

Aspendos'ta 1800 yıllık şifa hazinesi: Dev heykel gün yüzüne çıktı

11:13 06.08.2026
© Kültür ve Turizm BakanlığıAspendos'ta 1800 yıllık şifa hazinesi bulundu! 2,20 metrelik dev heykel gün yüzüne çıktı
Aspendos'ta 1800 yıllık şifa hazinesi bulundu! 2,20 metrelik dev heykel gün yüzüne çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
Abone ol
Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda, yaklaşık 1800 yıllık, 2,20 metre yüksekliğinde mermer Asklepios ve Telesphoros heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros'u birlikte betimleyen 2,20 metre boyundaki mermer heykel grubunun bulunduğunu duyurdu.
Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Aspendos'ta şifanın yaklaşık 1800 yıllık sembolü gün yüzüne çıktı. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında antik kentte yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros'un birlikte betimlendiği, 2,20 metre boyundaki mermer heykel grubuna ulaştık."

Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihleniyor

Bakan Ersoy, eserin Tiyatro Caddesi'ndeki Doğu Meydanı'nın batı cephesinde bulunan Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında ortaya çıkarıldığını belirtti.
Heykel grubunun MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlendiğini ifade eden Ersoy, figürlerin duruşu, himation kıvrımları ile Asklepios'un yüz, saç ve sakal işçiliğinin dönemin heykeltıraşlık anlayışını yansıttığını kaydetti.

Şifa sürecini simgeleyen eser

Ersoy, antik çağda Asklepios'un hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını temsil ettiğini, Telesphoros'un ise iyileşme ve nekahet sürecini simgelediğini belirtti.
Açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:
"Antik Çağ'da Asklepios hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını, uzun ve kapüşonlu giysisiyle betimlenen Telesphoros ise tedavinin tamamlanmasını, iyileşmeyi ve nekahet dönemini simgeliyordu. Bu nedenle eser, hastalığın tedavisinden kişinin bütünüyle iyileşmesine uzanan şifa sürecini bütüncül biçimde anlatan güçlü bir sembol niteliği taşıyor."
Ersoy, keşfin Aspendos'un sağlık kültleri, inanç dünyası ve toplumsal yaşamına ilişkin yeni veriler sunduğunu belirterek kazı ekibine teşekkür etti.

Heykel Roma dönemi sanatının izlerini taşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, heykel grubunun ana figürü olan Asklepios, ayakta duran, uzun saçlı ve sakallı olgun bir erkek olarak tasvir edildi. Figürün üst gövdesi büyük ölçüde çıplak bırakılırken, himation sol omuz üzerinden geçirilerek bel ve bacak çevresinde yoğun kıvrımlar oluşturacak şekilde işlendi.
Ana figürün sol ayağının önünde yer alan Telesphoros ise çocuk görünümünde, vücudunu tamamen örten uzun ve kapüşonlu giysisiyle betimlendi.

Aspendos'un sağlık kültüne ışık tutacak

Doğu Meydanı ile bağlantılı Anıtsal Kapı kalıntıları arasında bulunan heykel grubunun, kentin kamusal ve törensel açıdan önemli bir bölümünde sergilendiği değerlendiriliyor.
Sardes Antik Kenti'nde anıtsal genç erkek heykeli bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
TÜRKİYE
Manisa'da 2 bin 500 yıllık keşif: Sardes'te anıtsal erkek heykeli bulundu
3 Ağustos, 11:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала