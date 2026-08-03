https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/manisada-2-bin-500-yillik-kesif-sardeste-anitsal-erkek-heykeli-bulundu-1107732325.html

Manisa'da 2 bin 500 yıllık keşif: Sardes'te anıtsal erkek heykeli bulundu

Manisa'da 2 bin 500 yıllık keşif: Sardes'te anıtsal erkek heykeli bulundu

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, yaklaşık 2 bin 500 yıllık, 2,2 metre... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T11:20+0300

2026-08-03T11:20+0300

2026-08-03T11:20+0300

türki̇ye

heykel

antik kent

mehmet nuri ersoy

anadolu

sardes

roma

boya

kültür ve turizm bakanlığı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen kazı çalışmalarında, Sardes Antik Kenti'nde ayakta duran genç bir erkeği tasvir eden anıtsal mermer heykel bulundu.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, keşfi şu sözlerle duyurdu:"Sardes'te Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir keşif. Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, MÖ 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen yaklaşık 2 bin 500 yıllık genç erkek heykelini gün yüzüne çıkardık. 2,2 metre yüksekliğindeki mermer heykel, anıtsal boyutu, iyi korunmuş yapısı ve dikkat çekici ayrıntılarıyla dönemin heykeltıraşlık sanatının nadir örnekleri arasında yer alıyor."Roma döneminde yol döşemesinde kullanıldıBakanlığın açıklamasına göre, MÖ 470-450 yılları arasına tarihlendirilen 2,2 metre yüksekliğindeki heykel, iki büyük parça halinde bulundu. Heykelin ayakları ile bazı küçük parçalarının eksik olduğu belirlendi.Araştırmalarda, eserin Roma Dönemi'nde Sardes'in girişindeki sütunlu caddenin döşemesinde devşirme taş olarak kullanıldığı, yüzü aşağı gelecek şekilde yerleştirilmesi sayesinde ise yüz hatları ve ayrıntılarının yüzyıllar boyunca büyük ölçüde korunduğu tespit edildi.Kazı alanında çevresi dikkatle temizlenen eser, uzman ekip tarafından güvenli şekilde bulunduğu yerden kaldırıldı.Lidya kültürünün izlerini taşıyorUzmanların değerlendirmesine göre heykel, uzun saçları ve dik duruşuyla MÖ 6. yüzyıl örneklerini anımsatırken; yüz hatları, ellerindeki anatomik ayrıntılar ve diğer özellikleriyle MÖ 5. yüzyılın ilk yarısına işaret ediyor.Genç erkeğin üzerinde bulunan kalın himation, ince chiton ve bunların altındaki yatay çizgili farklı giysi, Anadolu ve Yunanistan'daki benzer heykellerde görülmeyen yerel özellikler taşıyor. Bu detayların Lidya kültürüyle doğrudan bağlantı kurduğu ifade edildi.Heykelin sağ elinde ise bir tanrı ya da tanrıçaya adak olarak sunulduğu düşünülen bir meyve bulunuyor. Uzmanlar, bu meyvenin ayva olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.Sardes'in seçkin kesimine ışık tutacakBuluntu, Sardes'in Ahameniş Pers İmparatorluğu'nun batı eyaletinin satrap başkenti olduğu döneme tarihleniyor.Eserin, Ege'de gelişen klasik sanat anlayışı ile Lidya'nın giyim geleneklerini aynı yapıda buluşturması nedeniyle arkeoloji dünyası açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.Uzmanlar, anıtsal heykelin MÖ 5. yüzyılın başlarında Sardes'te yaşayan seçkin kesimin kültürü, inançları ve günlük yaşamına ilişkin yeni bilgiler sunmasını bekliyor.Boya izleri bilimsel yöntemlerle araştırılacakBakanlık, Antik Çağ'da mermer heykellerin çoğunlukla boyalı olduğuna dikkat çekerek, Sardes'te bulunan eserin yüzeyindeki sert birikintilerin özel yöntemlerle temizleneceğini bildirdi.Konservasyon sürecinde, antik polikrom heykel uzmanlarının da katkısıyla pigment ve boya izleri bilimsel yöntemlerle araştırılacak.Temizlik, restorasyon ve bilimsel incelemelerin tamamlanmasının ardından 2 bin 500 yıllık anıtsal genç erkek heykeli, Manisa Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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heykel, antik kent, mehmet nuri ersoy, anadolu, sardes, roma, boya, kültür ve turizm bakanlığı