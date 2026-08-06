https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/altin-7-haftanin-zirvesinde-neden-yukseliyor-ons-altin-ve-gram-altinda-son-durum-ne-1107808341.html

Altın 7 haftanın zirvesinde: Neden yükseliyor? Ons altın ve gram altında son durum ne?

Altın 7 haftanın zirvesinde: Neden yükseliyor? Ons altın ve gram altında son durum ne?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, Orta Doğu'da diplomatik girişimler ve ABD Dolar Endeksi'ndeki düşüşün etkisiyle yedi haftanın zirvesine ulaştı. Spot altın, ons başına 4.265... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T09:23+0300

2026-08-06T09:23+0300

2026-08-06T09:23+0300

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Altın, dört gündür aralıksız sürdürdüğü primli seyrini yeni bir zirveyle taçlandırdı. ABD Dolar Endeksi ile Amerikan Hazine tahvil getirilerindeki gevşemenin yanı sıra Orta Doğu’da tansiyonu düşürmeyi amaçlayan diplomatik girişimler, piyasadaki yükseliş ivmesini güçlendirdi.Ons altında son durum ne? Ons altın ne kadar?Spot altın yüzde 0,5 prim yaparak ons başına 4.265 dolar seviyesine yükseldi ve 18 Haziran tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi kaydetti. Çarşamba günkü sert tırmanış ise altın piyasasında Şubat ayından bu yana gerçekleşen en keskin günlük yükseliş olarak kaydedilmişti. Gram altın ne kadar?Gram altın ise yüzde 0,2 yükselerek 6513 TL seviyesine çıktı.Diplomasi tansiyonu düşürdüAnalistler, fiyatlamalardaki yukarı yönlü trendin merkezinde bölgedeki uzlaşı ihtimalinin yer aldığını dile getiriyor. Tahran ve bölgesel kaynaklara dayandırılan raporlar; Umman ve İran'ın, beşinci ayını geride bırakan ABD-İran gerginliğini bitirmeye dönük bir taslak metin üzerinde çalıştığını gösteriyor. Söz konusu taslak, Tahran’a Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne geçiş yapan deniz trafiğini denetleme hakkı tanınmasını içeriyor.Çatışmaların patlak verdiği 28 Şubat’tan bu yana, fırlayan enerji giderlerinin faizleri ve enflasyonu tırmandıracağı endişesiyle spot altın yüzde 19 oranında gerilemişti. Ancak Boğaz'daki seyrüseferin normale dönme ihtimali, petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı kırarak merkez bankalarının faiz artırım ihtimalini zayıflatıyor. Bu durum, faiz getirisi sunmayan altın talebini doğrudan destekliyor.FED ihtimali zayıfladı mı?Diplomatik trafiğin hız kazanmasıyla piyasaların ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklediği faiz artırım olasılığı geri çekildi. İki gün önce yüzde 67 olarak fiyatlanan Fed'in Eylül ayında politika faizini artırma ihtimali yüzde 55 seviyesine indi.Bu beklentiler doğrultusunda ABD 10 yıllık tahvil getirileri ve dolar endeksinde görülen gevşeme, dolar cinsinden fiyatlanan kıymetli madenleri yabancı para birimi sahipleri açısından daha cazip kılmaya devam ediyor.Gözler tarım dışı istihdamdaYatırımcılar, küresel ekonominin gidişatına dair daha net bir tablo edinmek için Cuma günü yayımlanacak olan Temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam verisine kilitlendi. Önceden gelen ADP özel sektör istihdam verisi, ülkede istihdam hızının Temmuz'da ivme kaybettiğini ortaya koymuş ve faiz baskısının azalacağı yönündeki görüşleri pekiştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/altin-fiyatlari-ust-uste-yukseliyor-rallinin-nedeni-aciklandi-1107779994.html

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