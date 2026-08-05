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Altın fiyatları üst üste yükseliyor: Rallinin nedeni açıklandı
Altın fiyatları üst üste yükseliyor: Rallinin nedeni açıklandı
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Altın fiyatları üst üste üçüncü günde de yükselişini sürdürdü. Dolar ve petroldeki düşüş altını coşturdu! Fed faiz kararı ve güncel altın piyasası detayları.
2026-08-05T07:54+0300
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Küresel piyasalarda ABD doları seyrinin zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getirdi. Bu gelişmeyle birlikte spot altın yüzde 1,3 değer kazanarak ons başına 4.127,04 dolara yükselirken, ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,8 artış kaydederek 4.184,40 dolar seviyesinden işlem gördü.Altındaki bu sert yükselişi destekleyen bir diğer kritik unsur ise petrol piyasasındaki geri çekilme oldu. Petrol fiyatlarının gerilemesi, küresel ölçekte enflasyon baskısı azalabileceği beklentisini güçlendirerek merkez bankalarının yüksek faiz artırımı ihtimalini zayıflattı. OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, jeopolitik gerilimlerin yumuşaması durumunda altın fiyatları için yukarı yönlü ivmenin daha da güçlenebileceğini belirtti.Piyasa Fed'in faiz kararına ve i̇stihdam verilerine odaklandıPiyasa aktörleri, ABD Merkez Bankası'nın 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıya kilitlendi. Fed’in faiz artırımı ihtimali piyasalarda yüzde 59 seviyesinde fiyatlanırken, Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson ise yüksek faiz oranlarını gerektirebilecek olası gelişmelere karşı açık fikirli olunması gerektiğini vurguladı.Yatırımcılar, Fed'in para politikasını doğrudan şekillendirecek olan ADP özel sektör istihdam raporu ve cuma günü açıklanacak temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi sonuçlarını yakından izliyor.Diğer değerli metallerde son durum: Gümüş ve platin de yükselişteAltındaki ralli diğer değerli metaller piyasasına da olumlu yansıdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/yunanistanda-kan-donduran-olay-babasinin-cesedini-emekli-maasi-icin-dondurucuda-saklayan-kisi-1107779435.html
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merkez bankası, fed, philadelphia, abd, abd
merkez bankası, fed, philadelphia, abd, abd

Altın fiyatları üst üste yükseliyor: Rallinin nedeni açıklandı

07:54 05.08.2026
Japonya su sistemi
Japonya su sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
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Altın fiyatları, küresel piyasalarda gerileyen petrol fiyatları ve zayıflayan ABD dolarının etkisiyle üst üste üçüncü işlem gününü de kazançla kapattı. Yatırımcıların gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına yön verecek kritik istihdam verileri üzerindeyken spot altın ons başına 4.127,04 dolara kadar tırmandı.
Küresel piyasalarda ABD doları seyrinin zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getirdi. Bu gelişmeyle birlikte spot altın yüzde 1,3 değer kazanarak ons başına 4.127,04 dolara yükselirken, ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,8 artış kaydederek 4.184,40 dolar seviyesinden işlem gördü.
Altındaki bu sert yükselişi destekleyen bir diğer kritik unsur ise petrol piyasasındaki geri çekilme oldu. Petrol fiyatlarının gerilemesi, küresel ölçekte enflasyon baskısı azalabileceği beklentisini güçlendirerek merkez bankalarının yüksek faiz artırımı ihtimalini zayıflattı. OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, jeopolitik gerilimlerin yumuşaması durumunda altın fiyatları için yukarı yönlü ivmenin daha da güçlenebileceğini belirtti.

Piyasa Fed'in faiz kararına ve i̇stihdam verilerine odaklandı

Piyasa aktörleri, ABD Merkez Bankası'nın 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıya kilitlendi. Fed’in faiz artırımı ihtimali piyasalarda yüzde 59 seviyesinde fiyatlanırken, Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson ise yüksek faiz oranlarını gerektirebilecek olası gelişmelere karşı açık fikirli olunması gerektiğini vurguladı.
Yatırımcılar, Fed'in para politikasını doğrudan şekillendirecek olan ADP özel sektör istihdam raporu ve cuma günü açıklanacak temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi sonuçlarını yakından izliyor.

Diğer değerli metallerde son durum: Gümüş ve platin de yükselişte

Altındaki ralli diğer değerli metaller piyasasına da olumlu yansıdı:
Spot gümüş: Yüzde 1,9 değer kazanarak ons başına 60,64 dolara ulaştı.
Platin: Yüzde 1,4 yükselişle 1.758,35 dolara çıktı ve haziran ortasından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.
Paladyum: Yüzde 0,9 artışla 1.365,62 dolara yükselerek artış trendini ikinci işlem gününe taşıdı.
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