https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/almanyada-havalimaninda-patlayici-yuklu-iha-bulundu-1107806418.html

Almanya'da havalimanında patlayıcı yüklü İHA bulundu

Almanya'da havalimanında patlayıcı yüklü İHA bulundu

Sputnik Türkiye

Almanya'da polisin verdiği bilgiye göre, bir havalimanında patlayıcı düzenek taşıyan insansız hava aracı bulundu. Almanya İçişleri Bakanı, yaşanan olayların... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T07:32+0300

2026-08-06T07:32+0300

2026-08-06T07:32+0300

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Saksonya polisinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde bir çalışanın Ukrayna'ya ait kargo uçaklarının yakınında patlayıcı düzeneği fark etmesi üzerine Leipzig/Halle Havalimanı'na bir bomba imha robotu sevk edildi. Aynı havalimanı yakınlarında tanımlanamayan ikinci bir cisim de bir kargo uçağıyla çarpıştı. Uçak, hafif hasarla Hannover'a iniş yaptı.Almanya İçişleri Bakanı, yaşanan olayların yeni bir tehdit seviyesine işaret ettiğini bildirdi.Alman havalimanları; son aylarda askeri üsler, havalimanları, enerji terminalleri, limanlar ve lojistik şirketleri üzerinde gerçekleşen yetkisiz İHA uçuşlarının ardından yüksek alarm durumuna geçti. Almanya'nın doğusundaki Leipzig/Halle Havalimanı, Alman ordusu ve NATO müttefikleri tarafından askeri malzeme taşımacılığında kullanılırken, aynı zamanda Ukrayna'nın hava kargosunun çoğunu taşıyan Antonov Havayolları için de bir üs görevi görüyor. Havalimanı, lojistik grubu DHL için de ana merkez konumunda bulunuyor.Bir polis sözcüsü, patlayıcı yüklü cismin park halindeki Antonov uçaklarının yakınında tespit edildiğini açıkladı.Düzenekten fünye çıkarıldı. Polis daha sonra kontrollü patlatma gerçekleştirdi. Kuzey pistindeki uçuşlar 01.55'te yeniden başladı. Güney pisti ise kapalı kalmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/bilim-insanlari-belirli-bir-kisiyi-otonom-olarak-hedef-alabilen-yapay-zeka-destekli-iha-uretti-1107806282.html

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alexander dobrindt, almanya, ukrayna, moskova, dhl, nato, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), leipzig, avrupa