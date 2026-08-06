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Adalet Bakanı Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek
Adalet Bakanı Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek. 06.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
akın gürlek
şüpheli ölüm
behçet oktay
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bugün görüşecek. Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü olduğunu belirterek dosyanın yeniden incelenmesini talep etmişti. Ölümünün yeniden incelenmesini talep ediyorlarAdli kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor.Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü bulunduğunu ve dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/bakan-gurlek-ugur-mumcunun-ailesiyle-gorusecek-1107740020.html
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akın gürlek, şüpheli ölüm, behçet oktay
akın gürlek, şüpheli ölüm, behçet oktay

Adalet Bakanı Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek

10:43 06.08.2026
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
© AA / Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bugün görüşecek. Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü olduğunu belirterek dosyanın yeniden incelenmesini talep etmişti.

Ölümünün yeniden incelenmesini talep ediyorlar

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor.
Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü bulunduğunu ve dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
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Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
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