https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/adalet-bakani-gurlek-behcet-oktayin-ailesiyle-gorusecek-1107810442.html

Adalet Bakanı Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek

Adalet Bakanı Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek. 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T10:43+0300

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2026-08-06T10:43+0300

türki̇ye

akın gürlek

şüpheli ölüm

behçet oktay

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bugün görüşecek. Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü olduğunu belirterek dosyanın yeniden incelenmesini talep etmişti. Ölümünün yeniden incelenmesini talep ediyorlarAdli kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor.Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü bulunduğunu ve dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/bakan-gurlek-ugur-mumcunun-ailesiyle-gorusecek-1107740020.html

türki̇ye

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akın gürlek, şüpheli ölüm, behçet oktay