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Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesine perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
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akın gürlek
uğur mumcu
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Randevu talepleri üzerine gerçekleştirilecek görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
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akın gürlek, uğur mumcu, görüşme
akın gürlek, uğur mumcu, görüşme

Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek

15:00 03.08.2026 (güncellendi: 15:03 03.08.2026)
© AAAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© AA
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesine perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Randevu talepleri üzerine gerçekleştirilecek görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
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