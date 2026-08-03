https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/bakan-gurlek-ugur-mumcunun-ailesiyle-gorusecek-1107740020.html
Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesine perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T15:00+0300
2026-08-03T15:00+0300
2026-08-03T15:03+0300
türki̇ye
akın gürlek
uğur mumcu
görüşme
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Randevu talepleri üzerine gerçekleştirilecek görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
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akın gürlek, uğur mumcu, görüşme
akın gürlek, uğur mumcu, görüşme
Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
15:00 03.08.2026 (güncellendi: 15:03 03.08.2026)
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesine perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Randevu talepleri üzerine gerçekleştirilecek görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.