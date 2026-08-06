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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/abd-devrim-muhafizlari-ile-baglantili-oldugu-gerekcesiyle-yaptirim-uyguladigi-havayolu-sirketini-1107805548.html
ABD, Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladığı havayolu şirketini listeden çıkardı
ABD, Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladığı havayolu şirketini listeden çıkardı
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ABD Hazine Bakanlığı, daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü'ne destek verdiği iddiasıyla yaptırım uyguladığı Irak merkezli Fly Baghdad hava... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T04:53+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
irak
yaptırım
abd yaptırım
yaptırım listesi
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ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yaptırım listesine eklediği Irak'a ait "Fly Baghdad" adlı hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı.Fly Baghdad, Ocak 2024'te, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü'ne lojistik destek sağladığı iddiasıyla ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/umman-aciklarinda-iki-patlama-bildirildi-1107805440.html
i̇ran
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abd, i̇ran, irak, yaptırım, abd yaptırım, yaptırım listesi
abd, i̇ran, irak, yaptırım, abd yaptırım, yaptırım listesi

ABD, Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladığı havayolu şirketini listeden çıkardı

04:53 06.08.2026
İran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
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ABD Hazine Bakanlığı, daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü'ne destek verdiği iddiasıyla yaptırım uyguladığı Irak merkezli Fly Baghdad hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı.
ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yaptırım listesine eklediği Irak'a ait "Fly Baghdad" adlı hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı.
Fly Baghdad, Ocak 2024'te, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü'ne lojistik destek sağladığı iddiasıyla ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Umman açıklarında iki patlama bildirildi
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