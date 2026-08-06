https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/abd-devrim-muhafizlari-ile-baglantili-oldugu-gerekcesiyle-yaptirim-uyguladigi-havayolu-sirketini-1107805548.html
ABD, Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladığı havayolu şirketini listeden çıkardı
ABD, Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladığı havayolu şirketini listeden çıkardı
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ABD Hazine Bakanlığı, daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü'ne destek verdiği iddiasıyla yaptırım uyguladığı Irak merkezli Fly Baghdad hava... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T04:53+0300
2026-08-06T04:53+0300
2026-08-06T04:53+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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abd yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yaptırım listesine eklediği Irak'a ait "Fly Baghdad" adlı hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı.Fly Baghdad, Ocak 2024'te, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü'ne lojistik destek sağladığı iddiasıyla ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/umman-aciklarinda-iki-patlama-bildirildi-1107805440.html
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abd, i̇ran, irak, yaptırım, abd yaptırım, yaptırım listesi
abd, i̇ran, irak, yaptırım, abd yaptırım, yaptırım listesi
ABD, Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladığı havayolu şirketini listeden çıkardı
ABD Hazine Bakanlığı, daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü'ne destek verdiği iddiasıyla yaptırım uyguladığı Irak merkezli Fly Baghdad hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı.
ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yaptırım listesine eklediği Irak'a ait "Fly Baghdad" adlı hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı.
Fly Baghdad, Ocak 2024'te, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü'ne lojistik destek sağladığı iddiasıyla ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.