https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/abd-basini-trump-irandaki-muhimmat-nedeniyle-hegsethe-sert-cikti-1107809090.html

ABD basını: Trump, İran'daki mühimmat nedeniyle Hegseth'e sert çıktı

ABD basını: Trump, İran'daki mühimmat nedeniyle Hegseth'e sert çıktı

Sputnik Türkiye

Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarda kullanılan mühimmatın azaldığı konusunda yanlış bilgilendirildiğini düşündüğü için... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T09:42+0300

2026-08-06T09:42+0300

2026-08-06T09:42+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

pete hegseth

donald trump

karoline leavitt

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik operasyonlarda kullanılan mühimmatın durumu nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sert tepki gösterdiği iddiası Washington'da gündem oldu. Beyaz Saray ve Pentagon ise söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti.Washington Post'un ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, geçen hafta Camp David'de düzenlenen kabine toplantısı sırasında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten İran'a yönelik saldırılarda kullanılan askeri mühimmat hakkında bilgi istedi.Haberde, Trump'ın mühimmat stoklarının beklenenden daha düşük seviyede olduğuna ilişkin "yanlış yönlendirildiğini" düşündüğü ve bu nedenle Hegseth'ten açıklama talep ettiği öne sürüldü.Kaynaklar, özellikle uzun menzilli güdümlü füzeler ile hava savunma sistemlerinde kullanılan önleyici füzelerin azalmasının, İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmemesinde etkili olduğunu iddia etti.İddiaya göre Hegseth ise toplantıda kendisini savunarak mühimmat stoklarının durumundan Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg'i sorumlu tuttu. Haberde ayrıca İran operasyonlarının uzaması ve artan maliyetin Trump'ın Hegseth'e duyduğu güveni zedelediği de ileri sürüldü.Beyaz Saray ve Pentagon iddiaları reddettiBeyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington Post'a yaptığı açıklamada haberin "tamamen uydurma" olduğunu belirterek, "Bu yüzde 100 yalan haber. Böyle bir olay hiç yaşanmadı. Başkan Trump, Bakan Hegseth'e son derece güveniyor" ifadelerini kullandı.Pentagon Sözcüsü Sean Parnell de Hegseth'in mühimmat durumuyla ilgili kimseyi yanlış yönlendirmediğini ve Bakan Yardımcısı Feinberg'i suçlamadığını söyledi.Parnell, mühimmat stokları, kurum içi anlaşmazlıklar ve Hegseth'in İran politikasına ilişkin iddiaların da gerçeği yansıtmadığını savundu.Mühimmat tartışmaları daha önce de gündeme gelmiştiWall Street Journal, 27 Temmuz'da yayımladığı haberinde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in azalan mühimmat stokları nedeniyle İran'a yönelik kapsamlı saldırılar konusunda endişe duyduklarını iddia etmişti.Trump ise bu haberleri yalanlayarak ABD'nin dünyadaki en büyük mühimmat stokuna sahip olduğunu savunmuştu.Öte yandan CNN'e konuşan bazı kaynaklar da ABD'li komutanların Pentagon mühimmat stoklarının 'tehlikeli derecede düşük' seviyeye indiği uyarısında bulunduğunu ve kritik füze savunma sistemlerinde kullanılan önleyici füzelerin yaklaşık yüzde 80'inin tüketildiğini öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/pentagondan-iddialara-yalanlama-fuzeler-tukenmedi-1107787749.html

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abd, pete hegseth, donald trump, karoline leavitt