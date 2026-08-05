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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/pentagondan-iddialara-yalanlama-fuzeler-tukenmedi-1107787749.html
Pentagon'dan iddialara yalanlama: ‘Füzeler tükenmedi’
Pentagon'dan iddialara yalanlama: ‘Füzeler tükenmedi’
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Pentagon Şefi Hegseth, İran ile çatışmada Amerikan ordusunun füze stoklarının yüzde 80’inin tükendiğine yönelik iddiaları yalanladı. 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T14:14+0300
2026-08-05T13:15+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
abd savaş bakanlığı
pete hegseth
pentagon
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patriot
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ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, CNN televizyonunun Amerikan ordusunun anti-füze stoklarının önemli ölçüde azaldığına dair iddialarını sert bir dille reddetti.Hegseth, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, CNN'in haberine tepki göstererek, “Bu banner doğru değil, CNN. Size yazıklar olsun. Sahte medyadan yeterince nefret etmiyoruz” ifadelerini kullandı.Pentagon Şefi, paylaşımına kanalın ilgili haberinin yer aldığı televizyon ekranı görüntüsünü de ekledi.Daha önce CNN, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun özellikle İran ile yaşanan çatışma sürecinde kritik füze savunma sistemlerine ait mühimmatın büyük kısmını kullandığını öne sürmüştü. Haberde, Amerikan askeri yetkililerinin çatışmaların başından bu yana THAAD füzelerinin yaklaşık yüzde 80'ini, Patriot önleyici füzelerinin de yarısına yakınını tükettiği iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/abd-iran-arasinda-hurmuz-krizi-suruyor-abd-icin-bu-savas-kendi-itibarinin-geri-kazanilmasi-gereken-1107786522.html
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abd, abd savaş bakanlığı, pete hegseth, pentagon, i̇ran, thaad, patriot, cnn
abd, abd savaş bakanlığı, pete hegseth, pentagon, i̇ran, thaad, patriot, cnn

Pentagon'dan iddialara yalanlama: ‘Füzeler tükenmedi’

14:14 05.08.2026
© REUTERS / ABD Savunma Bakanlığı THAAD
THAAD - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / ABD Savunma Bakanlığı
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Pentagon Şefi Hegseth, İran ile çatışmada Amerikan ordusunun füze stoklarının yüzde 80’inin tükendiğine yönelik iddiaları yalanladı.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, CNN televizyonunun Amerikan ordusunun anti-füze stoklarının önemli ölçüde azaldığına dair iddialarını sert bir dille reddetti.
Hegseth, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, CNN'in haberine tepki göstererek, “Bu banner doğru değil, CNN. Size yazıklar olsun. Sahte medyadan yeterince nefret etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Pentagon Şefi, paylaşımına kanalın ilgili haberinin yer aldığı televizyon ekranı görüntüsünü de ekledi.
Daha önce CNN, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun özellikle İran ile yaşanan çatışma sürecinde kritik füze savunma sistemlerine ait mühimmatın büyük kısmını kullandığını öne sürmüştü. Haberde, Amerikan askeri yetkililerinin çatışmaların başından bu yana THAAD füzelerinin yaklaşık yüzde 80'ini, Patriot önleyici füzelerinin de yarısına yakınını tükettiği iddia edilmişti.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
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