https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/pentagondan-iddialara-yalanlama-fuzeler-tukenmedi-1107787749.html

Pentagon'dan iddialara yalanlama: ‘Füzeler tükenmedi’

Pentagon'dan iddialara yalanlama: ‘Füzeler tükenmedi’

Sputnik Türkiye

Pentagon Şefi Hegseth, İran ile çatışmada Amerikan ordusunun füze stoklarının yüzde 80’inin tükendiğine yönelik iddiaları yalanladı. 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T14:14+0300

2026-08-05T14:14+0300

2026-08-05T13:15+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

abd savaş bakanlığı

pete hegseth

pentagon

i̇ran

thaad

patriot

cnn

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ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, CNN televizyonunun Amerikan ordusunun anti-füze stoklarının önemli ölçüde azaldığına dair iddialarını sert bir dille reddetti.Hegseth, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, CNN'in haberine tepki göstererek, “Bu banner doğru değil, CNN. Size yazıklar olsun. Sahte medyadan yeterince nefret etmiyoruz” ifadelerini kullandı.Pentagon Şefi, paylaşımına kanalın ilgili haberinin yer aldığı televizyon ekranı görüntüsünü de ekledi.Daha önce CNN, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun özellikle İran ile yaşanan çatışma sürecinde kritik füze savunma sistemlerine ait mühimmatın büyük kısmını kullandığını öne sürmüştü. Haberde, Amerikan askeri yetkililerinin çatışmaların başından bu yana THAAD füzelerinin yaklaşık yüzde 80'ini, Patriot önleyici füzelerinin de yarısına yakınını tükettiği iddia edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/abd-iran-arasinda-hurmuz-krizi-suruyor-abd-icin-bu-savas-kendi-itibarinin-geri-kazanilmasi-gereken-1107786522.html

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abd, abd savaş bakanlığı, pete hegseth, pentagon, i̇ran, thaad, patriot, cnn