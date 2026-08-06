https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/6-agustos-akaryakit-fiyatlari-benzin-ve-motorin-kac-tl-oldu-1107808208.html
6 Ağustos akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL oldu?
6 Ağustos akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL oldu?
Sputnik Türkiye
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 6... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T08:43+0300
2026-08-06T08:43+0300
2026-08-06T08:43+0300
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benzin
benzin fiyatları
motorin
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Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık, döviz kurlarındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri, sürücülerin gözünü akaryakıt fiyatları tablosuna çevirmesine neden oluyor. 6 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla üç büyük şehirde pompaya yansıyan benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) satış fiyatları açıklandı. Piyasalardaki küresel ve yerel faktörlerin etkisiyle akaryakıt üzerindeki fiyat baskısı varlığını sürdürüyor.İstanbul'da benzin ve motorin litre fiyatlarıTürkiye'nin en büyük pazarında yakıt fiyatları yakından izleniyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 67,27 TL, motorin litre fiyatı 80,01 TL ve LPG litre fiyatı 33,79 TL seviyesinden satılıyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 67,12 TL, motorin 79,87 TL ve LPG 33,19 TL olarak tabelalara yansımış durumda.Ankara ve İzmir'de akaryakıt pompa fiyatlarıLojistik ve nakliye maliyetlerinin etkisiyle başkent ve Ege bölgesinde rakamlar farklılık gösteriyor. Ankara'da benzin litre fiyatı 68,24 TL, motorin litre fiyatı 81,14 TL ve LPG litre fiyatı 33,89 TL oldu. İzmir'de ise benzin 68,52 TL'den, motorin 81,41 TL'den ve otogaz 33,79 TL'den depolara dolduruluyor.
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ankara, i̇zmir, benzin, benzin fiyatları, motorin
ankara, i̇zmir, benzin, benzin fiyatları, motorin
6 Ağustos akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL oldu?
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 6 Ağustos 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları belli oldu.
Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık, döviz kurlarındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri, sürücülerin gözünü akaryakıt fiyatları tablosuna çevirmesine neden oluyor. 6 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla üç büyük şehirde pompaya yansıyan benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) satış fiyatları açıklandı. Piyasalardaki küresel ve yerel faktörlerin etkisiyle akaryakıt üzerindeki fiyat baskısı varlığını sürdürüyor.
İstanbul'da benzin ve motorin litre fiyatları
Türkiye'nin en büyük pazarında yakıt fiyatları yakından izleniyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 67,27 TL, motorin litre fiyatı 80,01 TL ve LPG litre fiyatı 33,79 TL seviyesinden satılıyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 67,12 TL, motorin 79,87 TL ve LPG 33,19 TL olarak tabelalara yansımış durumda.
Ankara ve İzmir'de akaryakıt pompa fiyatları
Lojistik ve nakliye maliyetlerinin etkisiyle başkent ve Ege bölgesinde rakamlar farklılık gösteriyor. Ankara'da benzin litre fiyatı 68,24 TL, motorin litre fiyatı 81,14 TL ve LPG litre fiyatı 33,89 TL oldu. İzmir'de ise benzin 68,52 TL'den, motorin 81,41 TL'den ve otogaz 33,79 TL'den depolara dolduruluyor.