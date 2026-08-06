https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/meteoroloji-saat-verdi-asiri-sicaklarin-ortasinda-gok-gurultulu-saganak-ve-sert-ruzgar-alarmi-1107805989.html

Meteoroloji saat verdi: Aşırı sıcakların ortasında gök gürültülü sağanak ve sert rüzgar alarmı

Meteoroloji saat verdi: Aşırı sıcakların ortasında gök gürültülü sağanak ve sert rüzgar alarmı

Sputnik Türkiye

Kavurucu sıcaklar yurdu terk etmezken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden çok sayıda il için ani gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. İstanbul... 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T07:21+0300

2026-08-06T07:21+0300

2026-08-06T07:21+0300

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Türkiye genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 Ağustos tarihli son hava tahmin raporunu yayımlayarak kritik uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak ve dereceler mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak sıcak havanın ortasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış ile sert rüzgarlar etkisini gösterecek.İstanbul ve 8 İle Sağanak Uyarısı: Toroslar ve Karadeniz Hattı Dikkat!Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara Bölgesi'nde özellikle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarında yerel sağanak yağışlar görülecek.Bunun yanı sıra Akdeniz’in Toroslar mevkisi ile Antalya ve Adana’nın iç ve yüksek kesimlerinde hava aniden kapanarak sağanak yağışa teslim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridi ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.Marmara ve Kuzey Ege’de Fırtına Benzeri RüzgarSıcaklık ve yağış uyarısının yanı sıra rüzgarın yönü ve hızı da kritik önem taşıyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) şekilde eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.Bölge Bölge Güncel Hava Durumu ve Sıcaklıklar

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