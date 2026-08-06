https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/meteoroloji-saat-verdi-asiri-sicaklarin-ortasinda-gok-gurultulu-saganak-ve-sert-ruzgar-alarmi-1107805989.html
Meteoroloji saat verdi: Aşırı sıcakların ortasında gök gürültülü sağanak ve sert rüzgar alarmı
Meteoroloji saat verdi: Aşırı sıcakların ortasında gök gürültülü sağanak ve sert rüzgar alarmı
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Kavurucu sıcaklar yurdu terk etmezken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden çok sayıda il için ani gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. İstanbul... 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T07:21+0300
2026-08-06T07:21+0300
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Türkiye genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 Ağustos tarihli son hava tahmin raporunu yayımlayarak kritik uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak ve dereceler mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak sıcak havanın ortasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış ile sert rüzgarlar etkisini gösterecek.İstanbul ve 8 İle Sağanak Uyarısı: Toroslar ve Karadeniz Hattı Dikkat!Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara Bölgesi'nde özellikle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarında yerel sağanak yağışlar görülecek.Bunun yanı sıra Akdeniz’in Toroslar mevkisi ile Antalya ve Adana’nın iç ve yüksek kesimlerinde hava aniden kapanarak sağanak yağışa teslim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridi ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.Marmara ve Kuzey Ege’de Fırtına Benzeri RüzgarSıcaklık ve yağış uyarısının yanı sıra rüzgarın yönü ve hızı da kritik önem taşıyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) şekilde eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.Bölge Bölge Güncel Hava Durumu ve Sıcaklıklar
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antalya, kars, akdeniz, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye
antalya, kars, akdeniz, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye
Meteoroloji saat verdi: Aşırı sıcakların ortasında gök gürültülü sağanak ve sert rüzgar alarmı
Kavurucu sıcaklar yurdu terk etmezken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden çok sayıda il için ani gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. İstanbul ve Akdeniz dâhil birçok bölgede hava durumu aniden değişiyor.
Türkiye genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 Ağustos tarihli son hava tahmin raporunu yayımlayarak kritik uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak ve dereceler mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak sıcak havanın ortasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış ile sert rüzgarlar etkisini gösterecek.
İstanbul ve 8 İle Sağanak Uyarısı: Toroslar ve Karadeniz Hattı Dikkat!
Meteoroloji'nin
tahminlerine göre yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in
iç bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara Bölgesi'nde
özellikle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarında
yerel sağanak yağışlar görülecek.
Bunun yanı sıra Akdeniz’in Toroslar mevkisi
ile Antalya
ve Adana’nın
iç ve yüksek kesimlerinde hava aniden kapanarak sağanak yağışa teslim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz
kıyı şeridi ile Artvin, Kars ve Ardahan
çevrelerinde de gök gürültülü sağanak yağış
bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Marmara ve Kuzey Ege’de Fırtına Benzeri Rüzgar
Sıcaklık ve yağış uyarısının yanı sıra rüzgarın yönü ve hızı da kritik önem taşıyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara’nın güneybatısı
ile Kuzey Ege’de
rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat)
şekilde eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.
Bölge Bölge Güncel Hava Durumu ve Sıcaklıklar
Marmara:
Genellikle az bulutlu; İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları sağanak yağışlı. Bölgenin güneybatısında rüzgar kuvvetli. (Çanakkale 35°C, Bursa 35°C, Kırklareli 35°C, İstanbul 32°C
)
Ege:
Az bulutlu ve açık. Kuzeybatısında rüzgar sert esecek. (Aydın 41°C, Denizli 40°C, Muğla 37°C, İzmir 36°C
)
Akdeniz:
Toroslar mevkii ile Antalya ve Adana'nın yüksek kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. (Burdur 37°C, Adana 35°C, Antalya 33°C, Hatay 31°C
)
İç Anadolu:
Az bulutlu ve açık. (Konya 35°C, Eskişehir 33°C, Ankara 31°C, Yozgat 29°C
)
Karadeniz:
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevreleri sağanak yağışlı. (Amasya 34°C, Kastamonu 33°C, Düzce 32°C, Rize 30°C, Samsun 30°C, Trabzon 28°C
)
Doğu Anadolu:
Kuzeydoğusu parçalı bulutlu; Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış var. (Malatya 36°C, Erzurum 30°C, Van 30°C, Kars 27°C
)
Güneydoğu Anadolu:
Az bulutlu, açık ve aşırı sıcak. (Şanlıurfa 41°C, Diyarbakır 40°C, Siirt 39°C, Mardin 37°C
)