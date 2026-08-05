https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/zelenskiy-batinin-hava-savunma-fuzesi-sevkiyatlarini-azaltmasi-siyasi-baski-olabilir-1107802049.html
Zelenskiy: Batı’nın hava savunma füzesi sevkiyatlarını azaltması siyasi baskı olabilir
Zelenskiy: Batı’nın hava savunma füzesi sevkiyatlarını azaltması siyasi baskı olabilir
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Batılı ortakların Kiev’e hava savunma füzesi tedarikini geçen yıla göre üç kat azalttığını belirterek, bunun Ukrayna’yı müzakerelere... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T20:22+0300
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batı
hava savunma sistemi
balistik füze
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında konuşan Zelenskiy, Batılı ülkelerden alınan askeri desteğe ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bu yıl Batılı ortaklardan tedarik edilen hava savunma füzesi miktarının geçen yıla kıyasla üçte bir oranına düştüğünü belirten Zelenskiy, yaşanan bu azalmanın Ukrayna'ya yönelik bir siyasi baskı aracı olabileceğini ifade etti.Sevkiyat kesintilerinin bilinçli bir taktik olabileceğini dile getiren Zelenskiy, "Muhtemelen hava savunma füzesi sevkiyatlarının azaltılması Ukrayna’nın daha uzlaşmacı olması için atılan siyasi adımlardır. Bana göre bunun etkisi yok değil" diye konuştu.Ukrayna Hava Kuvvetleri, salı gecesi ülkeye fırlatılan hiçbir füzenin düşürülemediğini bildirmişti. Zelenskiy de kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, hava savunma füzesi eksikliği eksikliği nedeniyle Ukrayna ordusunun balistik füzeleri vuramadığını kaydetmişti.Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada; salı gecesi Rus Silahlı Kuvvetleri’nin karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçlarıyla Kiev ve çevresindeki ulaşım-lojistik ile dağıtım merkezlerine yoğun saldırılar düzenlendiğini ve belirlenen hedeflerin başarıyla vurulduğunu duyurmuştu.
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vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, batı, hava savunma sistemi, balistik füze, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri
vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, batı, hava savunma sistemi, balistik füze, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri
Zelenskiy: Batı’nın hava savunma füzesi sevkiyatlarını azaltması siyasi baskı olabilir
Vladimir Zelenskiy, Batılı ortakların Kiev’e hava savunma füzesi tedarikini geçen yıla göre üç kat azalttığını belirterek, bunun Ukrayna’yı müzakerelere zorlamaya yönelik kasıtlı bir siyasi adım olabileceğini söyledi.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında konuşan Zelenskiy, Batılı ülkelerden alınan askeri desteğe ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bu yıl Batılı ortaklardan tedarik edilen hava savunma füzesi miktarının geçen yıla kıyasla üçte bir oranına düştüğünü belirten Zelenskiy, yaşanan bu azalmanın Ukrayna'ya yönelik bir siyasi baskı aracı olabileceğini ifade etti.
Sevkiyat kesintilerinin bilinçli bir taktik olabileceğini dile getiren Zelenskiy, "Muhtemelen hava savunma füzesi sevkiyatlarının azaltılması Ukrayna’nın daha uzlaşmacı olması için atılan siyasi adımlardır. Bana göre bunun etkisi yok değil" diye konuştu.
Ukrayna Hava Kuvvetleri, salı gecesi ülkeye fırlatılan hiçbir füzenin düşürülemediğini bildirmişti. Zelenskiy de kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, hava savunma füzesi eksikliği eksikliği nedeniyle Ukrayna ordusunun balistik füzeleri vuramadığını kaydetmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada; salı gecesi Rus Silahlı Kuvvetleri’nin karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçlarıyla Kiev ve çevresindeki ulaşım-lojistik ile dağıtım merkezlerine yoğun saldırılar düzenlendiğini ve belirlenen hedeflerin başarıyla vurulduğunu duyurmuştu.