https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/zaharova-macron-kieve-rus-sivillere-yonelik-teror-saldirilari-emrediyor-1107802460.html

Zaharova: Macron, Kiev’e Rus sivillere yönelik terör saldırıları emrediyor

Zaharova: Macron, Kiev’e Rus sivillere yönelik terör saldırıları emrediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u, Kiev rejimine ‘Rus sivillere yönelik terör saldırıları... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T20:58+0300

2026-08-05T20:58+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya üzerindeki baskıyı artırma" açıklamalarına sert tepki göstererek, bunun Kiev'e verilmiş bir "sivillere yönelik terör eylemi" talimatı olduğunu belirtti.Fransız liderin “Rusya üzerindeki baskının artırılması” yönündeki açıklamalarını değerlendiren Zaharova, “Macron, baskının artırılması çağrısında bulunarak açıkça sivil halka karşı terör eylemleri gerçekleştirilmesini emrediyor. Fransa, ülke yönetiminin kadınlara ve çocuklara karşı yürütülen terör faaliyetlerine bizzat katıldığını bilmelidir” ifadelerini kullandı.Macron, çarşamba günü X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin ve bazı ortaklarının, Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı ve Kiev rejimine yönelik askeri desteği güçlendirmeyi sürdüreceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/zaharova-batinin-yardimlariyla-ukraynada-modern-bir-dubai-kurulabilirdi-1107784165.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, emmanuel macron, ukrayna, kiev, avrupa birliği, rusya