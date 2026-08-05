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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/zaharova-macron-kieve-rus-sivillere-yonelik-teror-saldirilari-emrediyor-1107802460.html
Zaharova: Macron, Kiev’e Rus sivillere yönelik terör saldırıları emrediyor
Zaharova: Macron, Kiev’e Rus sivillere yönelik terör saldırıları emrediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u, Kiev rejimine ‘Rus sivillere yönelik terör saldırıları... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T20:58+0300
2026-08-05T20:58+0300
ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
emmanuel macron
ukrayna
kiev
avrupa birliği
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya üzerindeki baskıyı artırma" açıklamalarına sert tepki göstererek, bunun Kiev'e verilmiş bir "sivillere yönelik terör eylemi" talimatı olduğunu belirtti.Fransız liderin “Rusya üzerindeki baskının artırılması” yönündeki açıklamalarını değerlendiren Zaharova, “Macron, baskının artırılması çağrısında bulunarak açıkça sivil halka karşı terör eylemleri gerçekleştirilmesini emrediyor. Fransa, ülke yönetiminin kadınlara ve çocuklara karşı yürütülen terör faaliyetlerine bizzat katıldığını bilmelidir” ifadelerini kullandı.Macron, çarşamba günü X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin ve bazı ortaklarının, Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı ve Kiev rejimine yönelik askeri desteği güçlendirmeyi sürdüreceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/zaharova-batinin-yardimlariyla-ukraynada-modern-bir-dubai-kurulabilirdi-1107784165.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, emmanuel macron, ukrayna, kiev, avrupa birliği, rusya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, emmanuel macron, ukrayna, kiev, avrupa birliği, rusya

Zaharova: Macron, Kiev’e Rus sivillere yönelik terör saldırıları emrediyor

20:58 05.08.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u, Kiev rejimine ‘Rus sivillere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme’ talimatı vermekle suçladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya üzerindeki baskıyı artırma" açıklamalarına sert tepki göstererek, bunun Kiev'e verilmiş bir "sivillere yönelik terör eylemi" talimatı olduğunu belirtti.
Fransız liderin “Rusya üzerindeki baskının artırılması” yönündeki açıklamalarını değerlendiren Zaharova, “Macron, baskının artırılması çağrısında bulunarak açıkça sivil halka karşı terör eylemleri gerçekleştirilmesini emrediyor. Fransa, ülke yönetiminin kadınlara ve çocuklara karşı yürütülen terör faaliyetlerine bizzat katıldığını bilmelidir” ifadelerini kullandı.
Macron, çarşamba günü X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin ve bazı ortaklarının, Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı ve Kiev rejimine yönelik askeri desteği güçlendirmeyi sürdüreceğini belirtmişti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
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