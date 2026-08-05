https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/zaharova-macron-kieve-rus-sivillere-yonelik-teror-saldirilari-emrediyor-1107802460.html
Zaharova: Macron, Kiev’e Rus sivillere yönelik terör saldırıları emrediyor
Zaharova: Macron, Kiev’e Rus sivillere yönelik terör saldırıları emrediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u, Kiev rejimine ‘Rus sivillere yönelik terör saldırıları... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T20:58+0300
2026-08-05T20:58+0300
2026-08-05T20:58+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya üzerindeki baskıyı artırma" açıklamalarına sert tepki göstererek, bunun Kiev'e verilmiş bir "sivillere yönelik terör eylemi" talimatı olduğunu belirtti.Fransız liderin “Rusya üzerindeki baskının artırılması” yönündeki açıklamalarını değerlendiren Zaharova, “Macron, baskının artırılması çağrısında bulunarak açıkça sivil halka karşı terör eylemleri gerçekleştirilmesini emrediyor. Fransa, ülke yönetiminin kadınlara ve çocuklara karşı yürütülen terör faaliyetlerine bizzat katıldığını bilmelidir” ifadelerini kullandı.Macron, çarşamba günü X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin ve bazı ortaklarının, Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı ve Kiev rejimine yönelik askeri desteği güçlendirmeyi sürdüreceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/zaharova-batinin-yardimlariyla-ukraynada-modern-bir-dubai-kurulabilirdi-1107784165.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, emmanuel macron, ukrayna, kiev, avrupa birliği, rusya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, emmanuel macron, ukrayna, kiev, avrupa birliği, rusya
Zaharova: Macron, Kiev’e Rus sivillere yönelik terör saldırıları emrediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u, Kiev rejimine ‘Rus sivillere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme’ talimatı vermekle suçladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya üzerindeki baskıyı artırma" açıklamalarına sert tepki göstererek, bunun Kiev'e verilmiş bir "sivillere yönelik terör eylemi" talimatı olduğunu belirtti.
Fransız liderin “Rusya üzerindeki baskının artırılması” yönündeki açıklamalarını değerlendiren Zaharova, “Macron, baskının artırılması çağrısında bulunarak açıkça sivil halka karşı terör eylemleri gerçekleştirilmesini emrediyor. Fransa, ülke yönetiminin kadınlara ve çocuklara karşı yürütülen terör faaliyetlerine bizzat katıldığını bilmelidir” ifadelerini kullandı.
Macron, çarşamba günü X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin ve bazı ortaklarının, Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı ve Kiev rejimine yönelik askeri desteği güçlendirmeyi sürdüreceğini belirtmişti.