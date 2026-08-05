"Neden Batı Avrupa, eğer Ukrayna'yı bu kadar çok seviyorsa ya da en azından sevdiğini söylüyorsa... Neden oraya en azından onda birini bile göndermedi, ki 2014 yılından önce Kırım'ın turistik ve lojistik imkanlarını geliştirmek için yüzde biri bile yeterdi. O zaman onlardan hiçbir şey istemiyorlardı."