https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/zaharova-batinin-yardimlariyla-ukraynada-modern-bir-dubai-kurulabilirdi-1107784165.html
Zaharova: Batı'nın yardımlarıyla Ukrayna'da modern bir Dubai kurulabilirdi
Zaharova: Batı'nın yardımlarıyla Ukrayna'da modern bir Dubai kurulabilirdi
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Batı'nın Ukrayna politikasını eleştiren ve Kiev'e sağlanan mali yardımların büyüklüğüne vurgu yapan Zaharova, söz konusu kaynaklarla Ukrayna'da bir Dubai inşa... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Kiev rejimine sağladığı mali kaynaklarla Ukrayna'da çağdaş bir 'Avrupa Dubai'sinin inşa edilebileceğini, ancak Brüksel'in önceliklerinin farklı olduğunu söyledi.Zaharova, Batı Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik samimiyetini sorgulayarak, gönderilen devasa bütçelerin yıkım ve çatışmalara kanalize edildiğini belirtti. Rus Dışişleri Sözcüsü, Batı'nın politikalarına yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/ukrayna-ordusundan-resmi-itiraf-rusyanin-firlattigi-hicbir-fuzeyi-vuramadik-1107782412.html
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dubai, kiev, ukrayna, rusya, avrupa, batı, mariya zaharova
dubai, kiev, ukrayna, rusya, avrupa, batı, mariya zaharova
Zaharova: Batı'nın yardımlarıyla Ukrayna'da modern bir Dubai kurulabilirdi
Batı'nın Ukrayna politikasını eleştiren ve Kiev'e sağlanan mali yardımların büyüklüğüne vurgu yapan Zaharova, söz konusu kaynaklarla Ukrayna'da bir Dubai inşa edilebileceğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Kiev rejimine sağladığı mali kaynaklarla Ukrayna'da çağdaş bir 'Avrupa Dubai'sinin inşa edilebileceğini, ancak Brüksel'in önceliklerinin farklı olduğunu söyledi.
Zaharova, Batı Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik samimiyetini sorgulayarak, gönderilen devasa bütçelerin yıkım ve çatışmalara kanalize edildiğini belirtti.
Rus Dışişleri Sözcüsü, Batı'nın politikalarına yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:
"Neden Batı Avrupa, eğer Ukrayna'yı bu kadar çok seviyorsa ya da en azından sevdiğini söylüyorsa... Neden oraya en azından onda birini bile göndermedi, ki 2014 yılından önce Kırım'ın turistik ve lojistik imkanlarını geliştirmek için yüzde biri bile yeterdi. O zaman onlardan hiçbir şey istemiyorlardı."