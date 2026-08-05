https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/yunanistanda-kan-donduran-olay-babasinin-cesedini-emekli-maasi-icin-dondurucuda-saklayan-kisi-1107779435.html

Yunanistan'da kan donduran olay: Babasının cesedini emekli maaşı için dondurucuda saklayan kişi yakalandı

Yunanistan'da kan donduran olay: Babasının cesedini emekli maaşı için dondurucuda saklayan kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

Yunanistan polisi, hayatını kaybeden 90 yaşındaki babasının emekli maaşını almaya devam edebilmek için cesedini yıllarca bir otelin bodrumundaki dondurucuda... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T07:29+0300

2026-08-05T07:29+0300

2026-08-05T07:29+0300

yaşam

emekli

emekli

emekli maaşı

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Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Sparta şehri yakınlarında yer alan Mistras köyü sakinleri, uzun süredir haber alamadıkları 90 yaşındaki emekli öğretmen için yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, aileye ait olan ve şu anda kullanılmayan bir otelde arama gerçekleştirdi.Arama sırasında ekipler, otelin bodrum katında yer alan bir dondurucunun içinde yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. Olayın ardından hızla gözaltına alınan 55 yaşındaki oğul, emniyetteki sorgusunda babasının cesedini dondurucuya koyduğunu ve olayın yaklaşık iki buçuk yıl önce gerçekleştiğini itiraf etti. Mahalle sakinleri ise yaşlı adamı en az dört yıldır görmediklerini ifade etti.Cinayet şüphesi yok: Emekli maaşı i̇çin saklamışPolis tarafından yapılan ilk resmi açıklamada, 90 yaşındaki emekli öğretmenin doğal nedenlerle öldüğü ve olayda herhangi bir cinayet şüphesinin bulunmadığı aktarıldı. Babasının kesin ölüm nedeni ise gerçekleştirilecek otopsi incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.Zanlı oğul hakkında emekli maaşını haksız yere almaya devam ettiği gerekçesiyle dolandırıcılık ve yanıltıcı beyanda bulunma suçlarından işlem yapıldı. Ayrıca şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda havalı silah ele geçirilmesi üzerine ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlaması da dosyaya eklendi.

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