https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/yeni-zelanda-aciklarinda-63-buyuklugunde-deprem-1107783639.html

Yeni Zelanda açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T11:49+0300

2026-08-05T11:49+0300

2026-08-05T11:49+0300

son depremler

yeni zelanda

deprem

pasifik okyanusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106529007_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_2a59a2835aed3ba02936cb97b387e366.png

Yeni Zelanda açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın kuzeyinde bulunan Kermadec Adaları açıkları olduğunu açıkladı. USGS verilerine göre deprem, yerin 226,1 kilometre derinliğinde kaydedildi.İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.Yeni Zelanda'nın da içinde bulunduğu Pasifik Okyanusu'ndaki "Ateş Çemberi" olarak bilinen sismik kuşak, sık meydana gelen depremler ve volkanik faaliyetlerle dünyanın en aktif jeolojik bölgeleri arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/misirda-53-buyuklugunde-deprem-cevre-ulkelerde-de-panige-neden-oldu-1107727754.html

yeni zelanda

pasifik okyanusu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeni zelanda, deprem, pasifik okyanusu