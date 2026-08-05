https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/yeni-zelanda-aciklarinda-63-buyuklugunde-deprem-1107783639.html
Yeni Zelanda açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T11:49+0300
2026-08-05T11:49+0300
2026-08-05T11:49+0300
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Yeni Zelanda açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın kuzeyinde bulunan Kermadec Adaları açıkları olduğunu açıkladı. USGS verilerine göre deprem, yerin 226,1 kilometre derinliğinde kaydedildi.İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.Yeni Zelanda'nın da içinde bulunduğu Pasifik Okyanusu'ndaki "Ateş Çemberi" olarak bilinen sismik kuşak, sık meydana gelen depremler ve volkanik faaliyetlerle dünyanın en aktif jeolojik bölgeleri arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/misirda-53-buyuklugunde-deprem-cevre-ulkelerde-de-panige-neden-oldu-1107727754.html
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yeni zelanda, deprem, pasifik okyanusu
yeni zelanda, deprem, pasifik okyanusu
Yeni Zelanda açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Yeni Zelanda açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın kuzeyinde bulunan Kermadec Adaları açıkları olduğunu açıkladı. USGS verilerine göre deprem, yerin 226,1 kilometre derinliğinde kaydedildi.
İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.
Yeni Zelanda'nın da içinde bulunduğu Pasifik Okyanusu'ndaki "Ateş Çemberi" olarak bilinen sismik kuşak, sık meydana gelen depremler ve volkanik faaliyetlerle dünyanın en aktif jeolojik bölgeleri arasında yer alıyor.