https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/misirda-53-buyuklugunde-deprem-cevre-ulkelerde-de-panige-neden-oldu-1107727754.html
Mısır'da 5.3 büyüklüğünde deprem: Çevre ülkelerde de paniğe neden oldu
Mısır'da 5.3 büyüklüğünde deprem: Çevre ülkelerde de paniğe neden oldu
Sputnik Türkiye
Mısır'ın Al Isma`iliyah bölgesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerel saatle 03.00'te kaydedilen sarsıntı, Kahire başta olmak... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mısır'ın Al Isma`iliyah bölgesinde 5.3 (Ml) büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem, saat 03.00'te kaydedildi. Sarsıntının 5,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.Kahire dahil birçok kentte hissedildiMısır basınında yer alan bilgilere göre deprem, başta başkent Kahire olmak üzere çevredeki birçok şehirde hissedildi.Gece saatlerinde meydana gelen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da maddi hasara yol açan herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.Deprem çevre ülkelere kadar ulaştıSarsıntının etkisi yalnızca Mısır'la sınırlı kalmadı.İlk bilgilere göre deprem Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildi. Bölgedeki birçok kişi sosyal medya üzerinden depremi hissettiklerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.Yetkililer tarafından şu ana kadar çevre ülkelerden de ciddi bir hasar veya can kaybı bildirimi yapılmadı.Yetkililer gelişmeleri takip ediyorDepremin ardından Mısır'daki ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, şu ana kadar resmi makamlara ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığı aktarıldı.Yetkililer, bölgede artçı sarsıntı ihtimaline karşı gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.
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ortadoğu, mısır, kahire, lübnan, afad, deprem, deprem, deprem son dakika
ortadoğu, mısır, kahire, lübnan, afad, deprem, deprem, deprem son dakika
Mısır'da 5.3 büyüklüğünde deprem: Çevre ülkelerde de paniğe neden oldu
Mısır'ın Al Isma`iliyah bölgesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerel saatle 03.00'te kaydedilen sarsıntı, Kahire başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi. Depremin Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir ihbar yapılmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mısır'ın Al Isma`iliyah bölgesinde 5.3 (Ml) büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem, saat 03.00'te kaydedildi. Sarsıntının 5,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Kahire dahil birçok kentte hissedildi
Mısır basınında yer alan bilgilere göre deprem, başta başkent Kahire olmak üzere çevredeki birçok şehirde hissedildi.
Gece saatlerinde meydana gelen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da maddi hasara yol açan herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
Deprem çevre ülkelere kadar ulaştı
Sarsıntının etkisi yalnızca Mısır'la sınırlı kalmadı.
İlk bilgilere göre deprem Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildi. Bölgedeki birçok kişi sosyal medya üzerinden depremi hissettiklerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Yetkililer tarafından şu ana kadar çevre ülkelerden de ciddi bir hasar veya can kaybı bildirimi yapılmadı.
Yetkililer gelişmeleri takip ediyor
Depremin ardından Mısır'daki ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, şu ana kadar resmi makamlara ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığı aktarıldı.
Yetkililer, bölgede artçı sarsıntı ihtimaline karşı gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.