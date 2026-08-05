https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/yeni-arastirma-dik-oturmak-ruh-halini-ve-kararlari-degistirebilir-1107800118.html

Yeni araştırma: Dik oturmak ruh halini ve kararları değiştirebilir

Yeni araştırma: Dik oturmak ruh halini ve kararları değiştirebilir

Sputnik Türkiye

Kanada'daki McGill Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, dik oturmanın insanların ruh halini olumlu yönde etkileyebileceğini ve karar verme süreçlerinde... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T19:24+0300

2026-08-05T19:24+0300

2026-08-05T19:24+0300

sağlik

karar

risk

ofis

ofis

fiziksel

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Gün içinde nasıl oturduğunuz yalnızca omurga sağlığınızı değil, ruh halinizi ve karar verme biçiminizi de etkiliyor olabilir. McGill Üniversitesi araştırmacıları tarafından yaklaşık 200 kişi üzerinde yapılan çalışmada, dik oturan katılımcıların kendilerini daha olumlu hissettikleri ve risk ile ödül dengesini daha başarılı kurdukları belirlendi. Araştırmacılar, etkinin büyük olmadığını ancak fiziksel duruşun psikolojik süreçler üzerinde ölçülebilir bir rol oynayabileceğini vurguladı.Katılımcılar araştırmanın amacını bilmiyorduAraştırmayı, McGill Üniversitesi Psikiyatri ve Psikoloji Bölümü Profesörü Jorge Armony ile yüksek lisans öğrencisi Soren Wainio-Theberge yürüttü.Araştırmacılar, katılımcılara deneyin gerçek amacını söylemek yerine bilgisayarın pozisyonunu değiştirerek oturuş pozisyonlarını doğal şekilde yönlendirdi. Bir grup dik oturmaya, diğer grup ise öne eğilmeye teşvik edildi.Deney sonunda dik oturan katılımcılar, risk ve ödül üzerine kurulu oyunda daha yüksek kazanç elde etti. Araştırmacılar bunun düşünmeden hareket etmekten değil, daha etkili risk alma davranışından kaynaklandığını değerlendirdi.Çalışma ortamı da davranışları etkileyebilirAraştırmada ayrıca dik oturan katılımcıların, gurur duygusunu daha yoğun hissettiklerini ve genel ruh hallerinin daha olumlu olduğunu bildirdikleri aktarıldı.Araştırmacılar, yalnızca oturuş şeklini değiştirmenin hayatı kökten değiştirmeyeceğini ancak ofis düzeni, masa ergonomisi ve çalışma ortamının insanların duygu durumu ile karar alma süreçleri üzerinde küçük fakat ölçülebilir etkiler oluşturabileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/80-yasindan-sonra-hizli-yuruyenlerde-bilissel-gerileme-riski-yariya-dusuyor-1107796077.html

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karar, risk, ofis, ofis, fiziksel