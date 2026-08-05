https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/80-yasindan-sonra-hizli-yuruyenlerde-bilissel-gerileme-riski-yariya-dusuyor-1107796077.html

80 yaşından sonra hızlı yürüyenlerde bilişsel gerileme riski yarıya düşüyor

80 yaşından sonra hızlı yürüyenlerde bilişsel gerileme riski yarıya düşüyor

Sputnik Türkiye

İleri yaşlarda tempolu yürüyebilmek beyin sağlığının da önemli bir göstergesi olabilir. Yeni bir araştırma, 80 yaş ve üzeri "hızlı yürüyen" kişilerin bilişsel gerileme riskinin yüzde 50 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

2026-08-05T16:00+0300

2026-08-05T16:00+0300

2026-08-05T16:00+0300

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Neurology dergisinde yayımlanan çalışma, bilim insanlarının ‘süper hareketli’ olarak tanımladığı grubu mercek altına aldı. Daha önceki çalışmalar bu kişilerin daha uzun yaşadığını, daha sağlıklı olduklarını ve yaşlanma süreçlerinin daha yavaş ilerlediğini göstermişti. Yeni araştırma ise bu avantajların beyin sağlığı için de geçerli olabileceğini ortaya koydu.Araştırmada 80 yaş ve üzerindeki yaklaşık 5 bin kişinin sağlık kayıtları değerlendirildi. Katılımcıların yürüyüş hızları, bilişsel test sonuçları ve bazı durumlarda beyin görüntülemeleri analiz edildi.Araştırmacılar, yürüyüş hızında en üst yüzde 5 ila 8'lik dilimde yer alan kişileri ‘süper hareketli’ olarak sınıflandırdı. Bu grubun önemli bir kısmı, kendilerinden 30-40 yaş daha genç bireylerle benzer hızda yürüyebiliyordu.Risk yaklaşık yarı yarıya azaldıAraştırmanın sonuçlarına göre hızlı yürüyen yaşlıların, çalışmaya katıldıktan sonraki yaklaşık beş yıl içinde bilişsel bozulma geliştirme olasılığı diğer katılımcılara kıyasla yüzde 48'den fazla daha düşük bulundu.Araştırmacılar ayrıca bu kişilerde bilişsel gerileme gelişse bile hastalığın ilerleme hızının daha yavaş olduğunu belirledi.Beyin yapılarında da farklılık görüldüBeyin taramaları, hızlı yürüyenlerin hafızadan sorumlu temel bölgelerden biri olan hipokampüsün daha büyük hacme sahip olduğunu gösterdi.Araştırmanın başyazarı ve New York'taki Stony Brook Üniversitesi Nöroloji Bölüm Başkanı Joe Verghese, gerçek yaşamda yürümenin yalnızca bacakların değil beynin de yoğun şekilde çalışmasını gerektirdiğini belirtti.Verghese'ye göre yürürken beyin, dengeyi sağlama, yön bulma, trafik, kalabalık, engeller ve çevresel uyaranları aynı anda işlemek zorunda kalıyor. Bu süreç, bilişsel fonksiyonların korunmasına katkı sağlayabilir.Araştırmacılar ayrıca egzersiz sırasında çalışan kasların salgıladığı bazı biyokimyasal maddelerin kan yoluyla beyne ulaşarak sinir hücrelerinin sağlığını desteklediğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/meteoroloji-genel-mudurlugu-son-dakika-duyurdu-bu-ogleden-sonra-disari-cikacaklar-dikkat-1107778484.html

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