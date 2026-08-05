https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/meb-duyurdu-ogretmenlerin-il-ici-mazerete-bagli-yer-degistirme-sonuclari-aciklandi-1107789307.html
MEB duyurdu: Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
MEB duyurdu: Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan kadrolu öğretmenlerin atama sonuçlarını açıkladı... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T13:43+0300
2026-08-05T13:43+0300
2026-08-05T13:43+0300
türki̇ye
öğretmen
sonuç
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2026 yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan kadrolu öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı.Bakanlığın açıklamasına göre, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı mazereti bulunan öğretmenlerin başvuruları 13-31 Temmuz tarihleri arasında alındı.Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı"2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" kapsamında iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınan başvurular değerlendirildi.Öğretmen atamaları, adayların tercihleri doğrultusunda ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirildi.Sonuçlar personel.meb.gov.tr'deİl içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/ak-parti-kapali-grup-toplantisi-sona-erdi-milletvekilleri-cerceve-yasa-icin-toplandi-1107783589.html
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öğretmen, sonuç, milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen, sonuç, milli eğitim bakanlığı (meb)
MEB duyurdu: Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan kadrolu öğretmenlerin atama sonuçlarını açıkladı. Mazeretler kapsamında yapılan başvuruların ardından atamalar, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2026 yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan kadrolu öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı.
Bakanlığın açıklamasına göre, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı mazereti bulunan öğretmenlerin başvuruları 13-31 Temmuz tarihleri arasında alındı.
Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı
"2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" kapsamında iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınan başvurular değerlendirildi.
Öğretmen atamaları, adayların tercihleri doğrultusunda ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirildi.
Sonuçlar personel.meb.gov.tr'de
İl içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.