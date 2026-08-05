https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/meb-duyurdu-ogretmenlerin-il-ici-mazerete-bagli-yer-degistirme-sonuclari-aciklandi-1107789307.html

MEB duyurdu: Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

MEB duyurdu: Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan kadrolu öğretmenlerin atama sonuçlarını açıkladı... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T13:43+0300

2026-08-05T13:43+0300

2026-08-05T13:43+0300

türki̇ye

öğretmen

sonuç

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2026 yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan kadrolu öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı.Bakanlığın açıklamasına göre, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı mazereti bulunan öğretmenlerin başvuruları 13-31 Temmuz tarihleri arasında alındı.Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı"2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" kapsamında iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınan başvurular değerlendirildi.Öğretmen atamaları, adayların tercihleri doğrultusunda ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirildi.Sonuçlar personel.meb.gov.tr'deİl içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.

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öğretmen, sonuç, milli eğitim bakanlığı (meb)