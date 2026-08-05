Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/meb-duyurdu-ogretmenlerin-il-ici-mazerete-bagli-yer-degistirme-sonuclari-aciklandi-1107789307.html
MEB duyurdu: Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
MEB duyurdu: Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan kadrolu öğretmenlerin atama sonuçlarını açıkladı... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T13:43+0300
2026-08-05T13:43+0300
türki̇ye
öğretmen
sonuç
milli eğitim bakanlığı (meb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090590302_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c90590e461a445133aa5f6787e37f061.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2026 yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan kadrolu öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı.Bakanlığın açıklamasına göre, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı mazereti bulunan öğretmenlerin başvuruları 13-31 Temmuz tarihleri arasında alındı.Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı"2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" kapsamında iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınan başvurular değerlendirildi.Öğretmen atamaları, adayların tercihleri doğrultusunda ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirildi.Sonuçlar personel.meb.gov.tr'deİl içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/ak-parti-kapali-grup-toplantisi-sona-erdi-milletvekilleri-cerceve-yasa-icin-toplandi-1107783589.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090590302_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0b80259ab60e8bfbed3bb4ffbd0134b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
öğretmen, sonuç, milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen, sonuç, milli eğitim bakanlığı (meb)

MEB duyurdu: Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

13:43 05.08.2026
© AAÖğretmen alımı
Öğretmen alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© AA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan kadrolu öğretmenlerin atama sonuçlarını açıkladı. Mazeretler kapsamında yapılan başvuruların ardından atamalar, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2026 yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan kadrolu öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı.
Bakanlığın açıklamasına göre, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı mazereti bulunan öğretmenlerin başvuruları 13-31 Temmuz tarihleri arasında alındı.

Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı

"2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" kapsamında iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınan başvurular değerlendirildi.
Öğretmen atamaları, adayların tercihleri doğrultusunda ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirildi.

Sonuçlar personel.meb.gov.tr'de

İl içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
TÜRKİYE
AK Parti kapalı grup toplantısı sona erdi: Milletvekilleri 'çerçeve yasa' için toplandı
11:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала