https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/ukraynada-seferberlik-isyani-askerlik-subesi-personeline-yonelik-surek-avi-basladi-1107802893.html

Ukrayna’da seferberlik isyanı: Askerlik şubesi personeline yönelik ‘sürek avı’ başladı

Ukrayna’da seferberlik isyanı: Askerlik şubesi personeline yönelik ‘sürek avı’ başladı

Sputnik Türkiye

Rus güvenlik kaynakları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Askerlik ve Seferberlik Merkezleri çalışanlarına yönelik tehditler ve saldırıların arttığını... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T21:44+0300

2026-08-05T21:44+0300

2026-08-05T21:44+0300

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askerlik şubesi

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Rus güvenlik yapılarından kaynakların Sputnik’e aktardığı bilgilere göre, Ukrayna’da askerlik şubesi olarak faaliyet gösteren Askerlik ve Seferberlik Merkezleri personeline karşı "sürek avı" başladı.Aktarılan bilgilere göre birçok askerlik şubesi çalışanı, kendilerine yönelik sürekli tehditler aldıkları ve bu tehditlerin bir kısmının fiilen hayata geçirildiği gerekçesiyle diğer cephe gerisi birliklere geçmek için girişimlerde bulunuyor. Ayrıca, Ukraynalı erkekleri zorla cepheye göndermekle suçlanan ve halk arasında "insan avcıları" olarak nitelendirilen bu kişilerin aileleri de tehdit ve fiziksel baskıya maruz kalıyor.Haber kaynağı, Vladimir Zelenskiy’nin, kısa süre önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan eski hükümlülerle diğer askerleri hukuki statü açısından eşitleyen kararını da anımsatarak, bu adımın, askerlik şubesi yönetimlerinin, eski hükümlülerin askerlik şubesi personeli olarak görevlendirilmeleri yönündeki talepleriyle bağlantılı olabileceğini ifade etti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Askerlik ve Seferberlik Merkezleri, bölgesel operasyon komutanlıklarına ve Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapıyor.Zorunlu seferberlik tepki çekiyorKiev rejiminin son dönemde ciddi bir personel açığıyla karşı karşıya kaldığı, zorla uygulanan seferberlik yöntemlerinin ise kamuoyunda büyük tepkilere ve skandallara yol açtığı biliniyor.İnternette ve sosyal medyada, Ukrayna ordusu için sivillerin zorla silah altına alındığını gösteren çok sayıda video yayılıyor. Söz konusu görüntülerde, askerlik çağındaki erkeklerin darbedilerek ve fiziksel şiddet uygulanarak minibüslere zorla bindirildiği görülüyor. Buna karşılık, silah altına alınmak istemeyen birçok erkeğin ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalıştığı, askerlik şubelerini ateşe verdiği ve yakalanmamak için evlerinden dışarı çıkmadığı ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/zelenskiy-batinin-hava-savunma-fuzesi-sevkiyatlarini-azaltmasi-siyasi-baski-olabilir-1107802049.html

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