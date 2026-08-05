https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/turkiyenin-konustugu-palu-ailesi-davasinda-yargitay-son-noktayi-koydu-1107782811.html

Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi davasında Yargıtay son noktayı koydu

Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi davasında Yargıtay son noktayı koydu

Sputnik Türkiye

Türkiye'yi sarsan ve kamuoyunda Palu Ailesi davası olarak bilinen davada Yargıtay son noktayı koydu ve yerel mahkemenin verdiği kararları onadı. 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T10:50+0300

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türki̇ye

tuncer ustael

melike tahnal

meryem tahnal

yargıtay

sabah

kocaeli cumhuriyet başsavcılığı

palu ailesi olayı

palu ailesi

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Palu Ailesi davası olarak bilinen davada Yargıtay son kararını açıkladı. Yargıtay, Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin davada sanık enişte Tuncer Ustael'e verilen olası kastla öldürme suçundan müebbet hapis cezasını onadı, diğer aile üyeleri hakkındaki beraat kararları da hukuka uygun bulundu.Müge Anlı'nın programına katıldılarSabah'ın haberine göre, 2008 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Meryem Tahnal ile küçük kızı Melike Tahnal'ın ansızın kayboldu. O dönem yürütülen ilk adli soruşturmada somut delillere ulaşılamaması üzerine dosya hakkında takipsizlik kararı verildi. Aile üyeleri 2018 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak konuyu gündeme getirdi. Canlı yayında günlerce süren çelişkili ifadeler, aile içinde "büyü bozma" ve "cin çıkarma" bahanesiyle uygulanan sistematik işkenceler ve anne ile kızının öldürüldüğüne dair iddialar ortaya atıldı. Yayınları ihbar kabul eden Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı re'sen yeniden açtı ve Tütünçiftlik sahilinde kadavra köpeklerinin de kullanıldığı geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.Canlı yayında gözaltına alındılarSoruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu ağabeyi İsa Palu ile kardeşleri Fatih ve Ayşe Palu gözaltına alındı.Olayın merkezindeki isim olan enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael ise 9 Ocak 2019 tarihinde konuk oldukları televizyon programının canlı yayınında polis ekiplerince kelepçelenip gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada hakkındaki suçlamaları reddeden Tuncer Ustael, "Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum.Ben kesinlikle Melike Tahnal'ı öldürmedim. Palu ailesi kendi işledikleri suçların üstünü kapatarak suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyor" diyerek beraatini talep etti.Mahkeme enişteye müebbet hapis cezası verdi Ancak mahkeme heyeti, sanık Tuncer Ustael'i 'olası kastla çocuğu öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan beraatına karar verdi.Mahkeme ayrıca aile üyeleri Ayşe, Havva, İsa, Fatih Palu ve Emine Ustael'in 'çocuğu kasten öldürme' suçundan beraatına, 'usulsüz gömme' suçuna ilişkin dosyanın ise ayrılmasına hükmetti.İstinaf da kararı onadıYerel mahkemenin kararının ardından tarafların itirazı üzerine dosya üst mahkemelere taşındı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin istinaf başvurularını esastan reddetmesinin ardından dosya son inceleme için Yargıtay'a ulaştı. Müşteki avukatları Ustael'in doğrudan kastla hareket ettiğini ve cinsel istismar suçundan da cezalandırılması gerektiğini belirtirken Ustael'in avukatı ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat talebinde bulundu.Yargıtay son kararı verdiTemyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Daire, toksik ve öldürücü etkiye sahip olan "ispirto" maddesinin maktule içirildiğinin sabit olduğuna dikkat çekerek, eylemin "olası kastla öldürme" kapsamında değerlendirilmesinde kanuna aykırılık bulunmadığını vurguladı. Yargıtay, sanık Ustael hakkında nitelikli cinsel istismar, diğer sanıklar hakkında ise cinayete iştirak yönünden kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek verilen beraat kararlarını yerinde buldu ve dosyayı kesin olarak karara bağladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/yargitaydan-emsal-karar-bayramda-ziyaret-etmeyen-torun-tapusunu-kaybetti-1107592344.html

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