Türkiye’de borç alarmı: 44 milyon kişi bankalara borçlu

“Karşılıksız çeklerde ve protestolu senetlerde olağanüstü artışlar var. Çarklar neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Yüksek faiz nedeniyle bankalardan finansman sağlamak hemen hemen imkânsız hale geldiği için insanlar çek ve senet kullanarak ödeme sistemlerini sürdürmeye çalışıyor. Ancak buradaki tablo da oldukça vahim.

Bankalararası Risk Merkezi’nin Ocak-Haziran dönemi verilerine baktığımızda, altı aylık sürede bankalara ibraz edilen çek sayısında yüzde 19’luk artış olduğunu görüyoruz. Toplam 7,2 milyon çek ibraz edilmiş ve bu çeklerin parasal tutarı 5,4 trilyon liraya ulaşmış. Karşılıksız çeklerdeki yıllık artış ise yüzde 54’e çıkmış durumda. 157 bin adet, toplam 162 milyar liralık çek karşılıksız çıkmış. Bu çekler 23 bin kişi tarafından keşide edilmiş. Yani 162 milyar liralık çekin alıcısı parasını tahsil edememiş.

Protestolu senetlerde de benzer bir tablo söz konusu. Yıllık artış yüzde 51 düzeyine ulaşmış durumda. Sadece haziran ayında, bir önceki aya kıyasla protestolu senetlerdeki artış yüzde 73’e ulaşmış vaziyette. Bu tablo, senetlerin tahsil edilemediğini, satıcının parasını alamadığını ve borçlunun da senedini ödeyemediğini gösteriyor. Protestolar ve bankalar tarafından arkası yazılan çeklerle birlikte icra ve haciz süreçlerinin, beraberinde de konkordato ve iflas kararlarının giderek artacağını ve hızlanacağını gösteren bir tabloyla karşı karşıyayız.

Borçlarda da olağanüstü bir artış söz konusu. Bu durum hem bireysel borçlarda hem de şirket borçlarında görülüyor. Haziran sonu itibarıyla yine Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine baktığımızda, bankalara borçlu kişi sayısının 44 milyona ulaştığını görüyoruz. Türkiye nüfusunun yüzde 52’si bankalara borçlu. Kredi kartı, kredi, bireysel ihtiyaç kredisi, çek, senet; aklınıza gelen tüm ödeme sistemleri üzerinden 44 milyon vatandaşımız bankalara borçlu durumda. Bu da oldukça ciddi bir tablonun göstergesi. Bunu da vurgulamak gerekiyor.”