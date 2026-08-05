https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/tuncelide-otluk-alanda-baslayan-yangin-ormana-sicradi-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1107797488.html
Tunceli'de otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Tunceli'de otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Tunceli'nin Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk alanda çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T16:38+0300
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Tunceli'de Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildiYangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri yönlendirildi.Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla söndürme çalışmalarına başladı.Köylülerin de katıldığı çalışmalarla birlikte ekiplerin orman yangınını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/mugla-yataganda-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-1107768519.html
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tunceli, orman, yangın
Tunceli'de otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Tunceli'nin Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk alanda çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Tunceli'de Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla söndürme çalışmalarına başladı.
Köylülerin de katıldığı çalışmalarla birlikte ekiplerin orman yangınını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.