https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/tuncelide-otluk-alanda-baslayan-yangin-ormana-sicradi-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1107797488.html

Tunceli'de otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Tunceli'de otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Sputnik Türkiye

Tunceli'nin Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk alanda çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T16:38+0300

2026-08-05T16:38+0300

2026-08-05T16:38+0300

türki̇ye

tunceli

orman

yangın

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Tunceli'de Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildiYangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri yönlendirildi.Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla söndürme çalışmalarına başladı.Köylülerin de katıldığı çalışmalarla birlikte ekiplerin orman yangınını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/mugla-yataganda-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-1107768519.html

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