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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/tuncelide-otluk-alanda-baslayan-yangin-ormana-sicradi-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1107797488.html
Tunceli'de otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Tunceli'de otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Tunceli'nin Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk alanda çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. 05.08.2026, Sputnik Türkiye
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Tunceli'de Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildiYangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri yönlendirildi.Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla söndürme çalışmalarına başladı.Köylülerin de katıldığı çalışmalarla birlikte ekiplerin orman yangınını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/mugla-yataganda-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-1107768519.html
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tunceli, orman, yangın
tunceli, orman, yangın

Tunceli'de otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

16:38 05.08.2026
© AA / Sidar Can ErenTunceli'de otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Tunceli'de otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© AA / Sidar Can Eren
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Tunceli'nin Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk alanda çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Tunceli'de Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla söndürme çalışmalarına başladı.
Köylülerin de katıldığı çalışmalarla birlikte ekiplerin orman yangınını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
Muğla orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
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Muğla Yatağan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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