https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/mugla-yataganda-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-1107768519.html
Muğla Yatağan'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Muğla Yatağan'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım alanında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T15:54+0300
2026-08-04T15:54+0300
2026-08-04T15:54+0300
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orman yangını
muğla
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Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle tarım alanında yangın çıktı.Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.Havadan ve karadan yoğun müdahaleİhbarın ardından Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bölgeye 3 uçak, 12 helikopter, 18 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 185 personel sevk edildi.Ekipler, orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahaleyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/yas-kararlari-aciklandi-1107766768.html
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orman yangını, muğla, orman genel müdürlüğü
orman yangını, muğla, orman genel müdürlüğü
Muğla Yatağan'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım alanında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütüyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle tarım alanında yangın çıktı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
Havadan ve karadan yoğun müdahale
İhbarın ardından Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bölgeye 3 uçak, 12 helikopter, 18 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 185 personel sevk edildi.
Ekipler, orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahaleyi sürdürüyor.