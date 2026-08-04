https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/mugla-yataganda-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-1107768519.html

Muğla Yatağan'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla Yatağan'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım alanında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T15:54+0300

2026-08-04T15:54+0300

2026-08-04T15:54+0300

türki̇ye

orman yangını

muğla

orman genel müdürlüğü

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Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle tarım alanında yangın çıktı.Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.Havadan ve karadan yoğun müdahaleİhbarın ardından Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bölgeye 3 uçak, 12 helikopter, 18 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 185 personel sevk edildi.Ekipler, orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahaleyi sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/yas-kararlari-aciklandi-1107766768.html

türki̇ye

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orman yangını, muğla, orman genel müdürlüğü