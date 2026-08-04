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Muğla Yatağan'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Muğla Yatağan'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım alanında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
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Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle tarım alanında yangın çıktı.Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.Havadan ve karadan yoğun müdahaleİhbarın ardından Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bölgeye 3 uçak, 12 helikopter, 18 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 185 personel sevk edildi.Ekipler, orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahaleyi sürdürüyor.
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orman yangını, muğla, orman genel müdürlüğü
orman yangını, muğla, orman genel müdürlüğü

Muğla Yatağan'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

15:54 04.08.2026
© Ali Rıza AkkırMuğla orman yangını
Muğla orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© Ali Rıza Akkır
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım alanında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütüyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle tarım alanında yangın çıktı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

İhbarın ardından Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bölgeye 3 uçak, 12 helikopter, 18 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 185 personel sevk edildi.
Ekipler, orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahaleyi sürdürüyor.
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