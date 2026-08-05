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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/trump-iranla-cok-iyi-gorusmeler-yurutuyoruz-hurmuz-bogazi-yakinda-acilacak-1107778338.html
Trump: İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak
Trump: İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindiğini belirterek Hürmüz Boğazı’nın yakında yeniden trafiğe açılacağını... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T06:35+0300
2026-08-05T07:25+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
hürmüz boğazı
i̇ran
tahran
donald trump
ortadoğu
haberler
dünya
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ABD ile İran arasında tırmanan bölgesal gerilimin ardından, küresel piyasaların ve enerji nakil hatlarının kilit noktası olan Hürmüz Boğazı hakkında son dakika açıklaması geldi. Washington hattından yapılan bu hamle, Orta Doğu'daki dengeleri yeniden değiştirecek nitelikte.'İran ile çok i̇yi görüşmeler yürütüyoruz'ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı değerlendirmelerde Tahran yönetimiyle yürütülen diplomasi trafiğine değindi. İran ile temasların son derece olumlu ilerlediğini vurgulayan Trump, "İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak" ifadelerini kullandı.Açıklama, petrol fiyatlarında yaşanabilecek olası dalgalanmaların önüne geçilmesi ve basra körfezi üzerindeki seyrüsefer güvenliğinin yeniden tesisi açısından stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.Küresel enerji koridoru Hürmüz Boğazı harekete geçiyorDünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nın açılması, hem küresel piyasalar hem de bölge ülkeleri tarafından yakından takip ediliyordu. Trump’ın bu cesur çıkışı, iki ülke arasındaki diplomatik müzakerelerin perde arkasında ivme kazandığını gösteriyor.Gözler şimdi Tahran cephesinden gelecek resmi açıklamalara ve boğazdaki seyrüsefer serbestisinin hangi şartlar altında ve ne zaman tam olarak sağlanacağına çevrilmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/abd-brezilyanin-washington-buyukelcisinin-vizesini-iptal-etti-1107778000.html
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hürmüz boğazı, i̇ran, tahran, donald trump, ortadoğu, haberler, dünya
hürmüz boğazı, i̇ran, tahran, donald trump, ortadoğu, haberler, dünya

Trump: İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak

06:35 05.08.2026 (güncellendi: 07:25 05.08.2026)
© REUTERS Daniel HeuerDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© REUTERS Daniel Heuer
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindiğini belirterek Hürmüz Boğazı’nın yakında yeniden trafiğe açılacağını duyurdu.
ABD ile İran arasında tırmanan bölgesal gerilimin ardından, küresel piyasaların ve enerji nakil hatlarının kilit noktası olan Hürmüz Boğazı hakkında son dakika açıklaması geldi. Washington hattından yapılan bu hamle, Orta Doğu'daki dengeleri yeniden değiştirecek nitelikte.

'İran ile çok i̇yi görüşmeler yürütüyoruz'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı değerlendirmelerde Tahran yönetimiyle yürütülen diplomasi trafiğine değindi. İran ile temasların son derece olumlu ilerlediğini vurgulayan Trump, "İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak" ifadelerini kullandı.
Açıklama, petrol fiyatlarında yaşanabilecek olası dalgalanmaların önüne geçilmesi ve basra körfezi üzerindeki seyrüsefer güvenliğinin yeniden tesisi açısından stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Küresel enerji koridoru Hürmüz Boğazı harekete geçiyor

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nın açılması, hem küresel piyasalar hem de bölge ülkeleri tarafından yakından takip ediliyordu. Trump’ın bu cesur çıkışı, iki ülke arasındaki diplomatik müzakerelerin perde arkasında ivme kazandığını gösteriyor.
Gözler şimdi Tahran cephesinden gelecek resmi açıklamalara ve boğazdaki seyrüsefer serbestisinin hangi şartlar altında ve ne zaman tam olarak sağlanacağına çevrilmiş durumda.
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