https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/trump-iranla-cok-iyi-gorusmeler-yurutuyoruz-hurmuz-bogazi-yakinda-acilacak-1107778338.html

Trump: İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak

Trump: İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindiğini belirterek Hürmüz Boğazı’nın yakında yeniden trafiğe açılacağını... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T06:35+0300

2026-08-05T06:35+0300

2026-08-05T07:25+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

hürmüz boğazı

i̇ran

tahran

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ABD ile İran arasında tırmanan bölgesal gerilimin ardından, küresel piyasaların ve enerji nakil hatlarının kilit noktası olan Hürmüz Boğazı hakkında son dakika açıklaması geldi. Washington hattından yapılan bu hamle, Orta Doğu'daki dengeleri yeniden değiştirecek nitelikte.'İran ile çok i̇yi görüşmeler yürütüyoruz'ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı değerlendirmelerde Tahran yönetimiyle yürütülen diplomasi trafiğine değindi. İran ile temasların son derece olumlu ilerlediğini vurgulayan Trump, "İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak" ifadelerini kullandı.Açıklama, petrol fiyatlarında yaşanabilecek olası dalgalanmaların önüne geçilmesi ve basra körfezi üzerindeki seyrüsefer güvenliğinin yeniden tesisi açısından stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.Küresel enerji koridoru Hürmüz Boğazı harekete geçiyorDünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nın açılması, hem küresel piyasalar hem de bölge ülkeleri tarafından yakından takip ediliyordu. Trump’ın bu cesur çıkışı, iki ülke arasındaki diplomatik müzakerelerin perde arkasında ivme kazandığını gösteriyor.Gözler şimdi Tahran cephesinden gelecek resmi açıklamalara ve boğazdaki seyrüsefer serbestisinin hangi şartlar altında ve ne zaman tam olarak sağlanacağına çevrilmiş durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/abd-brezilyanin-washington-buyukelcisinin-vizesini-iptal-etti-1107778000.html

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