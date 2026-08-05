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ABD, Brezilya'nın Washington Büyükelçisinin vizesini iptal etti
ABD, Brezilya'nın Washington Büyükelçisinin vizesini iptal etti
Sputnik Türkiye
ABD, büyükelçi atamasının bekletilmesi ve iki diplomatına vize verilmemesi üzerine misilleme yaparak Brezilya’nın Washington Büyükelçisi’nin vizesini iptal... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T03:44+0300
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ABD yönetimi, yaşanan diplomatik vize krizine ve büyükelçi onayının geciktirilmesine tepki olarak Brezilya’nın Washington Büyükelçisi Maria Luiza Ribeiro Viotti’nin vizesini iptal etti.ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın Brezilya'nın geçen ay iki Amerikalı diplomata vize vermemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Brasilia Büyükelçisi adayının onay sürecini askıda tutmasına karşılık mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığını bildirdi.Associated Press'e (AP) konuşan bakanlık yetkilileri, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yönetimine hamle yapması için süre tanındığı, kararın defalarca ertelendiği ancak beklenen adım atılmayınca uygulamanın devreye sokulduğunu ifade etti.Yetkililer, Brezilya'nın uygun adımları atması ve Trump'ın büyükelçi adayını kabul etmesi halinde kararın hızla geri çekilebileceğini, vize iptaline rağmen Büyükelçi Viotti'nin ABD'den sınır dışı edilmediğini aktardı.Neler olmuştu?İki ülke arasındaki ipler, Brezilya yönetiminin Trump'ın büyükelçi adayı Danny Perez’in atama sürecini 4 Ekim seçimleri sonrasına erteleme kararıyla gerilmişti.Ayrıca Brezilya; ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Riley Barnes ve yardımcısının, Devlet Başkanı Lula'yı ya da seçim sürecini eleştirecekleri duyumları üzerine vize taleplerini reddetmişti. ABD kanadı ise bu iddiaları yalanlayarak, 27-30 Temmuz tarihlerine planlanan ziyaretin rutin olduğunu ve "seçim sabotajı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/kuba-ulke-genelindeki-elektrik-kesintileri-abdnin-kubaya-uyguladigi-soykirim-niteligindeki-1107777708.html
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abd, brezilya, büyükelçi
abd, brezilya, büyükelçi

ABD, Brezilya'nın Washington Büyükelçisinin vizesini iptal etti

03:44 05.08.2026
© AP Photo / Julio CortezBrezilya ABD
Brezilya ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Julio Cortez
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ABD, büyükelçi atamasının bekletilmesi ve iki diplomatına vize verilmemesi üzerine misilleme yaparak Brezilya’nın Washington Büyükelçisi’nin vizesini iptal etti
ABD yönetimi, yaşanan diplomatik vize krizine ve büyükelçi onayının geciktirilmesine tepki olarak Brezilya’nın Washington Büyükelçisi Maria Luiza Ribeiro Viotti’nin vizesini iptal etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın Brezilya'nın geçen ay iki Amerikalı diplomata vize vermemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Brasilia Büyükelçisi adayının onay sürecini askıda tutmasına karşılık mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığını bildirdi.
Associated Press'e (AP) konuşan bakanlık yetkilileri, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yönetimine hamle yapması için süre tanındığı, kararın defalarca ertelendiği ancak beklenen adım atılmayınca uygulamanın devreye sokulduğunu ifade etti.
Yetkililer, Brezilya'nın uygun adımları atması ve Trump'ın büyükelçi adayını kabul etmesi halinde kararın hızla geri çekilebileceğini, vize iptaline rağmen Büyükelçi Viotti'nin ABD'den sınır dışı edilmediğini aktardı.

Neler olmuştu?

İki ülke arasındaki ipler, Brezilya yönetiminin Trump'ın büyükelçi adayı Danny Perez’in atama sürecini 4 Ekim seçimleri sonrasına erteleme kararıyla gerilmişti.
Ayrıca Brezilya; ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Riley Barnes ve yardımcısının, Devlet Başkanı Lula'yı ya da seçim sürecini eleştirecekleri duyumları üzerine vize taleplerini reddetmişti. ABD kanadı ise bu iddiaları yalanlayarak, 27-30 Temmuz tarihlerine planlanan ziyaretin rutin olduğunu ve "seçim sabotajı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.
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