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Trabzonspor'un yeni yıldızı Mohamed Salah, İstanbul'a indi
Trabzonspor'un yeni yıldızı Mohamed Salah, İstanbul'a indi
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, dünya futbolunun yıldız isimlerinden Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Özel uçakla İstanbul'a gelen Mısırlı futbolcu, bordo-mavili... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
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Trabzonspor'un transferini gerçekleştirdiği Mohamed Salah'ı taşıyan özel uçak İstanbul'a iniş yaptı.Tatilini Yunanistan'da geçiren 34 yaşındaki Mısırlı yıldız, bordo-mavili kulübün gönderdiği özel uçakla Türkiye'ye geldi. Salah'ın akşam saatlerinde Trabzon'a geçerek sağlık kontrollerinden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.Bordo-mavili formayı ilk kez giydiMohamed Salah, yolculuk sırasında Trabzonspor formasını ilk kez giydi.Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde 61 numaralı formayı sırtına geçiren yıldız futbolcu taraftarlara şu sözlerle seslendi:"Trabzon hazır mısın? Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon."Dünya futbolunun en başarılı isimlerinden biriMohamed Salah, Avrupa futbolunun son yıllardaki en başarılı ve istikrarlı oyuncuları arasında gösteriliyor.Mısırlı yıldız, Premier Lig'de 4 kez gol kralı, 2 kez asist kralı olurken, 2 kez de sezonun en iyi futbolcusu seçildi.Liverpool kariyerine damga vurduLiverpool formasıyla 3 Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FA Cup, 3 İngiltere Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşayan Salah, İngiliz ekibinde çıktığı 442 resmi maçta 257 gol ve 123 asist üreterek kulüp tarihine adını yazdırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/trabzonspor-yuzyilin-transferini-bitirdi-mohamed-salah-kacta-geliyor-1107778823.html
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salah, mohammed salah, trabzonspor, liverpool, dünya, i̇stanbul, trabzon, dünya kupası, mohamed salah
salah, mohammed salah, trabzonspor, liverpool, dünya, i̇stanbul, trabzon, dünya kupası, mohamed salah

Trabzonspor'un yeni yıldızı Mohamed Salah, İstanbul'a indi

12:04 05.08.2026 (güncellendi: 12:27 05.08.2026)
© AASalah'ı taraftarlar karşıladı
Salah'ı taraftarlar karşıladı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© AA
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Trabzonspor, dünya futbolunun yıldız isimlerinden Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Özel uçakla İstanbul'a gelen Mısırlı futbolcu, bordo-mavili formayı ilk kez giydi.
Trabzonspor'un transferini gerçekleştirdiği Mohamed Salah'ı taşıyan özel uçak İstanbul'a iniş yaptı.
Tatilini Yunanistan'da geçiren 34 yaşındaki Mısırlı yıldız, bordo-mavili kulübün gönderdiği özel uçakla Türkiye'ye geldi. Salah'ın akşam saatlerinde Trabzon'a geçerek sağlık kontrollerinden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Bordo-mavili formayı ilk kez giydi

Mohamed Salah, yolculuk sırasında Trabzonspor formasını ilk kez giydi.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde 61 numaralı formayı sırtına geçiren yıldız futbolcu taraftarlara şu sözlerle seslendi:
"Trabzon hazır mısın? Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon."

Dünya futbolunun en başarılı isimlerinden biri

Mohamed Salah, Avrupa futbolunun son yıllardaki en başarılı ve istikrarlı oyuncuları arasında gösteriliyor.
Mısırlı yıldız, Premier Lig'de 4 kez gol kralı, 2 kez asist kralı olurken, 2 kez de sezonun en iyi futbolcusu seçildi.

Liverpool kariyerine damga vurdu

Liverpool formasıyla 3 Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FA Cup, 3 İngiltere Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşayan Salah, İngiliz ekibinde çıktığı 442 resmi maçta 257 gol ve 123 asist üreterek kulüp tarihine adını yazdırdı.
Mohamed Salah - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
SPOR
Trabzonspor 'yüzyılın transferini' bitirdi: Mohamed Salah saat kaçta geliyor?
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