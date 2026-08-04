https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/tffden-cipli-top-aciklamasi-super-ligde-uygulanacagi-tarih-belli-oldu-1107753655.html

TFF'den çipli top açıklaması: Uygulanacağı tarih belli oldu

TFF'den çipli top açıklaması: Uygulanacağı tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz açıkladı! Süper Lig'de çipli top uygulaması ne zaman başlayacak? FIFA desteği ve projenin tüm detayları haberimizde.

2026-08-04T08:55+0300

2026-08-04T08:55+0300

2026-08-04T08:55+0300

spor

mecnun otyakmaz

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

dünya kupası

süper lig

trendyol süper lig

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Dünya Kupası'nda uygulanan ve futbolseverlerin büyük beğenisini toplayan yenilikler Trendyol Süper Lig'e taşınıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TRT Spor'a yaptığı özel açıklamalarda Türk futbolunu yakından ilgilendiren teknolojik hamleyi duyurdu.Otyakmaz, Dünya Kupası'nda deneyimlenen tüm yenilikleri Türkiye'de hayata geçirmek istediklerini belirterek, "Diğer federasyonlara da örnek olması açısından bütün yenilikleri kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu yeniliklerin başında ise sahadaki tartışmaları en aza indirmesi hedeflenen çipli top uygulaması geliyor.Uygulama Süper Lig'in i̇kinci yarısında devreye girecekFutbol kamuoyunda merakla beklenen çipli top haberlerine doğrudan açıklık getiren Mecnun Otyakmaz, sistemin kurulumu ve faaliyete geçeceği takvimi paylaştı. Altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Otyakmaz, sistemin kurulumunun ocak ayını bulacağını ifade etti.Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından çipli top teknolojisinin Süper Lig 2026-2027 sezonunun ikinci yarısıyla birlikte (Ocak-Şubat aylarında) resmen kullanılmaya başlanması planlanıyor. Proje, önümüzdeki sezondan itibaren ise çok daha kapsamlı bir şekilde tüm maçlarda uygulanacak.Yüksek maliyet i̇çin FIFA'dan finansal destek talebiÇipli top ve entegre edilecek ilave kamera sistemlerinin TFF bütçesine önemli bir finansal yük getirmesi bekleniyor. Federasyon yönetimi, bu yüksek maliyetin tamamını üstlenmemek adına FIFA'dan finansal destek talebinde bulunacak.Ancak FIFA'dan olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda dahi projeden vazgeçilmeyecek. TFF, kendi kaynaklarını oluşturarak teknolojik yatırımı tamamlayacak ve çipli top uygulamasını belirtilen tarihte Türk futboluna kazandıracak.

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mecnun otyakmaz, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), dünya kupası, süper lig, trendyol süper lig