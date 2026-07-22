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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/mamdaniden-netanyahu-aciklamasi-tutuklama-yetkimiz-yok-federal-hukumet-harekete-gecmeli-1107453232.html
Mamdani'den Netanyahu açıklaması: 'Tutuklama yetkimiz yok, federal hükümet harekete geçmeli'
Mamdani'den Netanyahu açıklaması: 'Tutuklama yetkimiz yok, federal hükümet harekete geçmeli'
Sputnik Türkiye
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında UCM'nin çıkardığı tutuklama kararını uygulama konusunda şehir... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T11:02+0300
2026-07-22T11:02+0300
dünya
abd
new york
benyamin netanyahu
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
zohran mamdani
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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eylülde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'a gelmesi halinde şehir yönetiminin onu tutuklama yetkisinin bulunmadığını, ancak bu konuda federal hükümetin adım atması gerektiğini söyledi.Mamdani, daha önce yaptığı UCM'nin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama kararının uygulanmasına ilişkin açıklamalarına açıklık getirdi.Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında tutuklama kararı bulunduğunu hatırlatan Mamdani, Gazze'de yaşanan sivil can kayıpları, hastanelerin hedef alınması, insani yardım çalışanları ile gazetecilerin öldürülmesi ve gıda ablukasına dikkati çekti.ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri desteğe de değinen Mamdani, yaşananların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini savundu.'Federal hükümet bu yetkiye sahip'Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde tüm hukuki seçenekleri değerlendirdiklerini belirten Mamdani, şehir yönetiminin UCM kararını uygulayacak bağımsız bir yasal yetkiye sahip olmadığını ifade etti.Mamdani, "Bu emri uygulamak için bağımsız yasal yetkiye sahip olmadığımız açık. Öte yandan federal hükümetin böyle bir yetkisi var. Onlara UCM'ye katılma ve bu emri yerine getirme çağrısı yapıyorum" dedi.Netanyahu ve diğer savaş suçlularının New York'ta yeri olmadığını söyleyen Mamdani, daha önce de "Netanyahu'nun yeri Lahey" değerlendirmesinde bulunmuştu.Netanyahu'dan tepkiNetanyahu ise Mamdani'nin açıklamalarına tepki göstererek, New York Belediye Başkanı'nı "Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla" suçlamış ve UCM'nin ABD ile İsrail vatandaşları üzerinde yargı yetkisi bulunmadığını savunmuştu.Uluslararası Ceza Mahkemesi, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/trump-netanyahu-amerika-birlesik-devletlerinde-bulundugu-surece-tutuklanmayacak-1107407249.html
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abd, new york, benyamin netanyahu, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), zohran mamdani
abd, new york, benyamin netanyahu, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), zohran mamdani

Mamdani'den Netanyahu açıklaması: 'Tutuklama yetkimiz yok, federal hükümet harekete geçmeli'

11:02 22.07.2026
© AP Photo / Angelina KatsanisMamdani, Netanyahu'yu tutuklama yetkileri olmadığını söyleyerek federal hükümete çağrı yaptı
Mamdani, Netanyahu'yu tutuklama yetkileri olmadığını söyleyerek federal hükümete çağrı yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Angelina Katsanis
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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında UCM'nin çıkardığı tutuklama kararını uygulama konusunda şehir yönetiminin bağımsız yasal yetkisinin bulunmadığını belirterek, ABD federal hükümetine UCM'ye katılma ve kararı uygulama çağrısında bulundu.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eylülde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'a gelmesi halinde şehir yönetiminin onu tutuklama yetkisinin bulunmadığını, ancak bu konuda federal hükümetin adım atması gerektiğini söyledi.
Mamdani, daha önce yaptığı UCM'nin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama kararının uygulanmasına ilişkin açıklamalarına açıklık getirdi.
Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında tutuklama kararı bulunduğunu hatırlatan Mamdani, Gazze'de yaşanan sivil can kayıpları, hastanelerin hedef alınması, insani yardım çalışanları ile gazetecilerin öldürülmesi ve gıda ablukasına dikkati çekti.
ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri desteğe de değinen Mamdani, yaşananların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini savundu.

'Federal hükümet bu yetkiye sahip'

Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde tüm hukuki seçenekleri değerlendirdiklerini belirten Mamdani, şehir yönetiminin UCM kararını uygulayacak bağımsız bir yasal yetkiye sahip olmadığını ifade etti.
Mamdani, "Bu emri uygulamak için bağımsız yasal yetkiye sahip olmadığımız açık. Öte yandan federal hükümetin böyle bir yetkisi var. Onlara UCM'ye katılma ve bu emri yerine getirme çağrısı yapıyorum" dedi.
Netanyahu ve diğer savaş suçlularının New York'ta yeri olmadığını söyleyen Mamdani, daha önce de "Netanyahu'nun yeri Lahey" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Netanyahu'dan tepki

Netanyahu ise Mamdani'nin açıklamalarına tepki göstererek, New York Belediye Başkanı'nı "Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla" suçlamış ve UCM'nin ABD ile İsrail vatandaşları üzerinde yargı yetkisi bulunmadığını savunmuştu.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
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Trump: Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğu sürece tutuklanmayacak
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