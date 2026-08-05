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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/son-dakika-haberi-iran-umman-le-hurmuz-bogazi-muzakerelerinde-guvenli-guzergah-konusunda-anlasmaya-vardik-1107799633.html
İran: Umman ile Hürmüz Boğazı müzakerelerinde güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardık
İran: Umman ile Hürmüz Boğazı müzakerelerinde güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardık
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, üçüncü tarafların süreci engellememesi halinde, İran ve Umman'ın üzerinde uzlaştığı temel hususları içeren ortak bildirinin de son inceleme ve taslak aşamasında olduğunu söyledi.
2026-08-05T18:44+0300
2026-08-05T19:37+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
i̇smail bekayi
umman
hürmüz boğazı
haberler
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İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde, boğazdan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.İran devlet televizyonuna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın iki kıyı devleti olan İran ile Umman'ın, boğazdan ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayacak bir trafik güzergahının belirlenmesi amacıyla yürüttüğü müzakerelerde, güzergahın teknik, hukuki, güvenlik ve çevresel boyutlarının İran'ın ilgili kurumlarınca ayrıntılı şekilde incelendiğini belirtti.'Coğrafi koordinatlar konusunda anlaştık'Tarafların üzerinde çalıştığı güzergahın coğrafi koordinatları konusunda anlaşmaya varıldığını kaydeden Bekayi, üçüncü tarafların süreci engellememesi halinde, iki ülkenin üzerinde uzlaştığı temel hususları içeren ortak bildirinin de son inceleme ve taslak aşamasında olduğunu söyledi.İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile Boğaz'da gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla görüşmelere başlamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman ile yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/iran-medyasi-ummanla-olasi-anlasma-hurmuzun-hemen-anlamina-gelmiyor-1107785944.html
i̇ran
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i̇ran, i̇smail bekayi, umman, hürmüz boğazı, haberler
i̇ran, i̇smail bekayi, umman, hürmüz boğazı, haberler

İran: Umman ile Hürmüz Boğazı müzakerelerinde güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardık

18:44 05.08.2026 (güncellendi: 19:37 05.08.2026)
© REUTERS Benoit TessierHürmüz Boğazı yakınlarında bekleyen bir petrol tankeri
Hürmüz Boğazı yakınlarında bekleyen bir petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© REUTERS Benoit Tessier
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, üçüncü tarafların süreci engellememesi halinde, İran ve Umman'ın üzerinde uzlaştığı temel hususları içeren ortak bildirinin de son inceleme ve taslak aşamasında olduğunu söyledi.
İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde, boğazdan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.
İran devlet televizyonuna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın iki kıyı devleti olan İran ile Umman'ın, boğazdan ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayacak bir trafik güzergahının belirlenmesi amacıyla yürüttüğü müzakerelerde, güzergahın teknik, hukuki, güvenlik ve çevresel boyutlarının İran'ın ilgili kurumlarınca ayrıntılı şekilde incelendiğini belirtti.

'Coğrafi koordinatlar konusunda anlaştık'

Tarafların üzerinde çalıştığı güzergahın coğrafi koordinatları konusunda anlaşmaya varıldığını kaydeden Bekayi, üçüncü tarafların süreci engellememesi halinde, iki ülkenin üzerinde uzlaştığı temel hususları içeren ortak bildirinin de son inceleme ve taslak aşamasında olduğunu söyledi.
Bekayi, İran ile Umman arasında varılan mutabakatın tek başına Hürmüz Boğazı'nı gemiler açısından güvenli hale getirmeyeceğini ifade ederek ABD'nin müdahalelerinden kaynaklı Boğaz'daki güvenlik risklerinin devam ettiğini belirtti.
İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile Boğaz'da gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla görüşmelere başlamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman ile yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.
Hürmüz Boğazı (Arşiv) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran medyası: Umman'la olası anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın hemen açılacağı anlamına gelmiyor
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