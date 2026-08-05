https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/son-dakika-haberi-iran-umman-le-hurmuz-bogazi-muzakerelerinde-guvenli-guzergah-konusunda-anlasmaya-vardik-1107799633.html

İran: Umman ile Hürmüz Boğazı müzakerelerinde güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardık

İran: Umman ile Hürmüz Boğazı müzakerelerinde güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardık

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, üçüncü tarafların süreci engellememesi halinde, İran ve Umman'ın üzerinde uzlaştığı temel hususları içeren ortak bildirinin de son inceleme ve taslak aşamasında olduğunu söyledi.

2026-08-05T18:44+0300

2026-08-05T18:44+0300

2026-08-05T19:37+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

i̇smail bekayi

umman

hürmüz boğazı

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İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde, boğazdan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.İran devlet televizyonuna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın iki kıyı devleti olan İran ile Umman'ın, boğazdan ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayacak bir trafik güzergahının belirlenmesi amacıyla yürüttüğü müzakerelerde, güzergahın teknik, hukuki, güvenlik ve çevresel boyutlarının İran'ın ilgili kurumlarınca ayrıntılı şekilde incelendiğini belirtti.'Coğrafi koordinatlar konusunda anlaştık'Tarafların üzerinde çalıştığı güzergahın coğrafi koordinatları konusunda anlaşmaya varıldığını kaydeden Bekayi, üçüncü tarafların süreci engellememesi halinde, iki ülkenin üzerinde uzlaştığı temel hususları içeren ortak bildirinin de son inceleme ve taslak aşamasında olduğunu söyledi.İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile Boğaz'da gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla görüşmelere başlamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman ile yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/iran-medyasi-ummanla-olasi-anlasma-hurmuzun-hemen-anlamina-gelmiyor-1107785944.html

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