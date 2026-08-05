https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/iran-medyasi-ummanla-olasi-anlasma-hurmuzun-hemen-anlamina-gelmiyor-1107785944.html

İran medyası: Umman'la olası anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın hemen açılacağı anlamına gelmiyor

İran medyası: Umman'la olası anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın hemen açılacağı anlamına gelmiyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın görüşme açıklamasının hemen ardından hafta başı şu an görüşmelerin Umman ile olduğunu söyleyen İran'dan Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bilgi geldi. Bir anlaşma sağlanması durumunda neler olacak?

2026-08-05T13:11+0300

2026-08-05T13:11+0300

2026-08-05T14:09+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yeniden düzenlenmesine yönelik yürütülen görüşmelerde bir anlaşmaya varılması halinde dahi boğazın derhal açılmayacağı bildirildi. Tahran yönetimi, sürecin ABD ile bağlantılı olmadığını savunurken, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını Washington'ın tutumunu değiştirmesine bağladı.İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, gemi geçiş düzenlemelerine ilişkin müzakereler yalnızca İran ile Umman arasında yürütülüyor ve ABD bu görüşmelerin tarafı değil.'İhlallerin düzeltilmesine bağlı'Kaynak, İran ile Umman arasında gemi trafiğine ilişkin bir uzlaşı sağlansa bile bunun Hürmüz Boğazı'nın hemen yeniden açılacağı anlamına gelmediğini belirtti. Açıklamada ayrıca, boğazın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın ifadeleriyle "ihlallerini düzeltmesine" bağlı olduğu öne sürüldü.İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın yayın organları da daha önce yaptıkları değerlendirmelerde, olası anlaşmanın gecikmesindeki temel nedenin ABD'nin tehditleri olduğunu savunmuştu.ABD-İran görüşmelerinde son durumÖte yandan ABD ile İran arasında Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen diplomatik temaslarda da gelişmeler bildirildi. Katar dışişleri bakanlığı sözcüsünün dün akşam saatlerinde verdiği bilgiye göre taraflar arasında olası bir anlaşmaya ilişkin taslak metinler dolaşıma girmiş durumda. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki askeri ve güvenlik gerilimi sürerken, nihai bir uzlaşıya henüz varılmış değil.ABD Başkanı Donald Trump ise son açıklamasında İran ile yürütülen görüşmelerin "iyi ilerlediğini" belirterek, Orta Doğu'daki kritik sürecin 48 saat içinde netleşebileceğini söyledi. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın da "çok yakında" yeniden açılacağını ifade etmişti.Buna karşın Tahran yönetiminden gelen son açıklamalar, boğazın yeniden açılmasının yalnızca Umman ile yapılacak teknik düzenlemelere değil, aynı zamanda ABD'nin izleyeceği politikaya da bağlı olduğu yönündeki tutumunu koruduğu yönünde.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, pazartesi günü şu an İran ile ABD arasında herhangi bir görüşme olmadığını söylerken, “İran'ın şu anki önceliğinin Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen müzakereler” ifadelerini kullandı. Bekayi’nin açıklamaları ABD Başkanı Trump’ın dünkü açıklamalarıyla çelişti.Trump,. pazar günü Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki müttefiklerinin çağrıları üzerine İran'a yönelik yeni Amerikan saldırıları emri vermeyi ertelediğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/trump-iranla-cok-iyi-gorusmeler-yurutuyoruz-hurmuz-bogazi-yakinda-acilacak-1107778338.html

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